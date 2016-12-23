ຈີນຢ້ານ ຜູ້ທີ່ທ່ານທຣຳ ເລືອກເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ດ້ານການຄ້າ ອາດພາໃຫ້ເກີດ ການຂັດແຍ້ງ

ການເລືອກເອົາຜູ້ຕ້ອງຕິຈີນ ທ່ານ Peter Navarro ເປັນຫົວໜ້າຕຳແໜ່ງໃໝ່ຢູ່ທຳນຽບ ຂາວທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື້ອງການຄ້າໂດຍປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ແມ່ນຖືກມອງກັນ ໂດຍຫຼາຍໆຄົນໃນຈີນວ່າ ເປັນການຢືນຢັນທີ່ ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຈຳກັດຮັດແຄບຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ.
ທ່ານ Navarro ເປັນສາສະດາຈານ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລີຟໍເນຍ ຢູ່ເມືອງ Irving ທີ່ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງໃນເລື້ອງການຄ້າກັບຈີນແລະນະໂຍບາຍເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານທາງປື້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ ການຕາຍຍ້ອນຈີນ: ການປະເຊີນໜ້າກັບມັງກອນ-ການຮຽກຮ້ອງຂອງໂລກໃຫ້ເອົາບາດກ້າວຫຼື Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action ຊຶ່ງໄດ້ຖືກນຳໄປສ້າງເປັນຮູບເງົາສາລະຄະດີນຳດ້ວຍ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນປື້ມຂອງທ່ານ Navarro ທີ່ກ່າວຫານະໂຍ ບາຍຂອງລັດຖະບານຈີນແລະນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງໂລກວ່າ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພວກຊົນຊັ້ນກາງອາເມຣິກັນ. ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານ Navarro ສາມາດກຳ ນົດທິດທາງເພື່ອນຳເອົາວຽກເຮັດງານທຳກັບຄືນມາສູ່ສະຫະລັດແລະສ້າງລາຍໄດ້ຕື່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ.
ແຕ່ຢູ່ປະເທດຈີນ ການເລືອກດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຖືກມອງກັນວ່າເປັນຮ່ອງຮອຍຕື່ມຂຶ້ນໃນອັນທີ່ອາດຈະເປັນການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນນະໂຍບາຍພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump.
ໜັງສືພິມ Global Times ປາກກະບອກສຽງ ຂອງພັກຄອມມູນິສຈີນ ກ່າວໃນບົດວິຈານ ຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງຕົນໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ການເລືອກເອົາທ່ານ Navarro ໂດຍທ່ານ Trump ແມ່ນຖືວ່າ ເປັນສັນຍານທີ່ທ່ານຈະເອົາບາດກ້າວທີ່ແຂງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເລື້ອງການຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດອາເມຣິກັນ ກ່ອນອື່ນໝົດຂອງທ່ານ. ມີທ່າທາງວ່າ ສະ ຫະລັດຈະນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການຄ້າ ແບບຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນອະນາຄົດຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນແນວທາງການແຈກຈ່າຍຜົນກຳໄລລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆ.”
ສ່ວນໜັງສືພິມ China Daily ຂອງທາງການຈີນ ລາຍງານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ມີສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Peter Navarro ທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານຈີນຂອງທ່ານນັ້ນ ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຄ້າ.
ສ່ວນລັດຖະບານຈີນ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະຍັງບໍ່ທັນເປີດເຜີຍແຜນການຂອງຕົ ນໃນການເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ເທື່ອ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ