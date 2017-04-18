ປະທານາທິບໍດີຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ມີ
ຄວາມທະເຍີທະຍານສູງ ທີ່ຈະຫັນເອົາເຂດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງນະຄອນຫລວງ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນານັ້ນ ໃຫ້ກາຍມາເປັນເຂດເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ.
ເນື້ອທີ່ດິນໃໝ່ຂອງເຂດ Xiongan ທີ່ເປັນເຂດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລນັ້ນ ແມ່ນ
ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສາມເທື່ອ ຂອງນະຄອນນີວຢອກ ແລະຈະກາຍເປັນເຂດ Shenzhen
ອັນໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງເທັກໂນໂລຈີສູງ ຫລື high-tech ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ທີ່ທັນສະໄໝ
ຂອງຈີນຊຶ່ງເປັນຂົວຕໍ່ ລະຫວ່າງຮົງກົງ ແລະຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ.
ພ້ອມກັນກັບ Tongzhou ເມືອງໃໝ່ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ນອນຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງນະ
ຄອນປັກກິ່ງນັ້ນ, ທ່ານ Xi ກ່າວ່າ ທັງສອງເຂດນີ້ຈະກາຍເປັນ "ປີກ" ຂອງນະຄອນ
ຫລວງແລະສ້າງໃຫ້ເປັນເຄື່ອງຈັກພັກດັນການເຕີບໂຕຂອງທັງໝົດທົ່ວນະຄອນປັກກິ່ງ,
ຂອງ Tianjin ແລະຂອງ Hebei.
ທາງພາກເໜືອຂອງຈີນ ຊຶ່ງຍັງນໍາຫລັງເຂດພາກໃຕ້ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ໃນ
ການເປັນພະລັງພັກດັນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະການປະດິດສ້າງໃນຫລາຍໆ
ຂະແໜງ ການ. ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຈະປ່ຽນໂສມໜ້າໃໝ່ໃຫ້ນະຄອນຫລວງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງວິທີການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບໃໝ່ຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກທີ່ຕໍານິແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການໃຫ້ລັດນໍາພາ ໂດຍ
ວິທີທາງມີນະໂຍບາຍມາແຕ່ຂັ້ນເທິງລົງໄປຫາລຸ່ມ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໄປຕາມກໍາລັງພັກດັນ
ຂອງຕະຫລາດໃຫ້ມັນເໜັງຕີງໄປມາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ ມີທ່າທາງວ່າຈະຫລົ້ມແຫລວ.
ພຽງແຕ່ການປະກາດວ່າແຜນການນີ້ ແລະການເລີ້ມຕົ້ນເຮັດມັນໄວເທົ່າໃດ ມັນກໍຈະປະ
ສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍບາງຢ່າງທີ່ຂວາງໜ້າມັນຢູ່ແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ