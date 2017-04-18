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ຈີນ ມີແຜນຈະຫັນ ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ສຽງ​ໃຕ້ ​ຂອງປັກກິ່ງ ໃຫ້ທັນສະໄໝ

ປ້າຍຕິດຢູ່ກຳແພງ ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຄົນໄປໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ຢູ່ໃນເມືອງ Santai ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງເສດຖະກິດພິເສດໃໝ່ Xiongan ຂອງຈີນ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ​ຈີນ ທ່ານ Xi Jinping​ ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜນການ​ທີ່​ມີ​
ຄວາມ​ທະ​ເຍີ​ທະຍານ​ສູງ ທີ່​ຈະ​ຫັນ​ເອົາ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກສຽງ​ໃຕ້ ​ຂອງ​ນະຄອນຫລວງ
ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດທະນາ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ກາຍມາເປັນ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ
ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ.

ເນື້ອທີ່​ດິນ​ໃໝ່ຂອງ​ເຂດ Xiongan ທີ່​ເປັນ​ເຂດ​ບໍ່ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ທະ​ເລນັ້ນ ​ແມ່ນ
ມີ​ຂະໜາດໃຫຍ່​ສາມ​ເທື່ອ​ ຂອງນະຄອນ​ນີວຢອກ ​ແລະ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ເຂດ Shenzhen
ອັນ​ໃໝ່ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ເທັກໂນ​ໂລ​ຈີສູງ ຫລື high-tech ຢູ່​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ
ຂອງ​ຈີນຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂົວ​ຕໍ່ ລະຫວ່າງຮົງ​ກົງ ​ແລະ​ຈີນ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່ນັ້ນ.

ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ Tongzhou ​ເມືອງໃໝ່​ອີກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ທີ່ນອນ​ຢູ່ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ນະ
ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງນັ້ນ, ທ່ານ Xi ກ່າ​ວ່າ ທັງ​ສອງເຂດ​ນີ້ຈະ​ກາຍ​ເປັນ "ປີກ" ຂອງ​ນະຄອນ
ຫລວງ​ແລະ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ພັກ​ດັນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງທັງໝົດທົ່ວນະຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ,
ຂອງ Tianjin ​ແລະ​ຂອງ Hebei.

ທາງ​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ຈີນ ​ຊຶ່ງ​ຍັງນໍາ​ຫລັງ​ເຂດພາກ​ໃຕ້​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ​ໃນ
​ການ​ເປັນ​ພະລັງ​ພັກ​ດັນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ​ການ​ປະດິດ​ສ້າງ​ໃນ​ຫລາຍໆ
ຂະ​ແໜງ ການ. ​ແລະ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ໂສມໜ້າ​ໃໝ່​ໃຫ້​ນະຄອນຫລວງ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງວິທີ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ແບບໃໝ່ຂຶ້ນ.

​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ທີ່​ຕໍາ​ນິ​ແຜນການ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ລັດ​ນໍາພາ ​ໂດຍ
​ວິທີ​ທາງມີນະ​ໂຍບາຍ​ມາ​ແຕ່​ຂັ້ນ​ເທິງລົງ​ໄປ​ຫາລຸ່ມ ​ແທນ​ທີ່​ຈະປ່ອຍ​ໄປ​ຕາມກໍາລັງ​ພັກ​ດັນ
​ຂອງ​ຕະຫລາດໃຫ້​ມັນ​ເໜັງຕີງ​ໄປມາໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນນັ້ນ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ຫລົ້ມ​ແຫລວ.
ພຽງ​ແຕ່​ການ​ປະກາດວ່າ​ແຜນການ​ນີ້ ​ແລະ​ການ​ເລີ້ມຕົ້ນເຮັດ​ມັນໄວ​ເທົ່າ​ໃດ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ປະ
ສົບ​ກັບຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ບາງ​ຢ່າງທີ່​ຂວາງໜ້າມັນ​ຢູ່​ແລ້ວ.

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