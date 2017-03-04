ງົບປະມານ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງຈີນ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ 7 ເປີເຊັນ

ຈີນກ່າວວ່າ ງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຕົນ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນປະມານເຈັດເປີ
ເຊັນ ໃນປີນີ້ ຊຶ່ງເປັນປີທີສອງລຽນຕິດ ທີ່ຈີນໄດ້ອະນຸມັດ ການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ
ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ບໍ່ຮອດສິບເປີເຊັນ.
ໂຕເລກໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບປີ 2017 ນັ້ນຈະນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ເວລາສະພາເປີດສະໄໝປະຊຸມປະຈຳປີ.
ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ພາກັນມີຄວາມສົງໄສເພີ້ມຂຶ້ນໃນເລ່
ຫຼ່ຽມທາງທະຫານຂອງຈີນ ຫລັງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ
ເຂົ້າສູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍໄດ້ສ້າງບັນດາເກາະທຽມທີ່ສາມາດໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ
ແກ່ທີ່ຕັ້ງຂອງທະຫານໄດ້ນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງສະພາ ທ່ານນາງ Fu Ying ຊອກຫາທາງຫລີກລ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່
ການສົງໄສໃດໆກໍຕາມຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຈີນ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ
“ຈົ່ງເບິ່ງໃນລະຍະຫລາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຫລືວ່າຢ່າງໃດ ມັນໄດ້ເກີດບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງຫລາຍໆຄັ້ງ ແມ່ນແຕ່ສົງຄາມ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເປັນຜົນຮ້າຍຢ່າງແຮງ ມີຜູ້
ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະສູນເສຍຊັບສິນ ອົບພະຍົບຈຳນວນຫຼວງ
ຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມຊອກຊໍ້າ ແລະບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ. ມີສິ່ງໃດທີ່ຈີນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ?”
ບຣູໄນ ມາເລເຊຍ ຟິລິບປິນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍພາກັນອ້າງເອົາກຳມະ
ສິດທັງໝົດ ຫລືເປັນບາງສ່ວນ ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີພື້ນທີ່ 3 ລ້ານ 5 ແສນຕາລາງ
ກິໂລແມັດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປູປາ ພ້ອມກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດມີເຊື້ອໄຟ
ສຳຮອງ ຢູ່ໃຕ້ທະເລ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບງົບປະມານທາງທະຫານຂອງຈີນ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກ ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ເປັນປະເທດມະ
ຫາອຳນາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທາງທະຫານຂອງໂລກຈະເພີ້ມການ ໃຊ້ຈ່າຍທາງທະ
ຫານຂຶ້ນ 10 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດເລີ້ມຍຸຕິການເຮັດສົງຄາມໃນອັຟການິນ
ຖານ ແລະອີຣັກ.
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