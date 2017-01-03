ຈີນ ຢືນຢັນວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງຕົນ ຮ່ວມຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນທີ່ຕົນມີລຳດຽວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຊ້ອມລົບທາງທະຫານເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຫລັງຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຂອງໃຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ 166 ກິໂລແມັດ ຢູ່ລົງໄປ
ທາງພາກໃຕ້ຂອງເກາະຂອງຕົນ.
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານໄດ້ປະຕິບັດ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕືງ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບ ປະທານາທິບໍດີໃຕ້ຫວັນ ທີ່ຈີນມີຄວາມມຸດມັດນັ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນທີ່ສ້າງໂດຍໂຊຫວຽດ ໄດ້ຕິດ ຕາມດ້ວຍບັນດາເຮືອລົບຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ອ້ອມແອ້ມຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງໃຕ້ຫວັນ. ຈີນກ່າວວ່າການຊ້ອມລົບແບບນີ້ແມ່ມີຢູ່ເປັນປະຈຳ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາກົນ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກໍ່າປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ J-15 ໄດ້ປະຕິບັດການຊ້ອມລົບຢູ່“ໃນທະເລທີ່ມີສະພາບອັນສັບສົນ” ອີງຕາມກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນຈີນ. ນອກນັ້ນກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ຍັງຊ້ອມລົບທາງເຮລິຄອບເຕີຢູ່ໃນເຂດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບນຳ.
ປັກກິ່ງໄດ້ອ້າງເອົາໃຕ້ຫວັນ ນັບແຕ່ໄດ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງຈີນ ຂອງປີ 1940 ແລະເນັ້ນໜັກທີ່ຈະທ້ອນໂຮມເອົາທັງສອງຝ່າຍ ເຖິງແມ່ນວ່າການຢັ່ງສຽງຂອງຊາວໃຕ້ຫວັນ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຢາກປົກຄອງຕົນເອງກໍຕາມ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ