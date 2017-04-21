ຄວາມສຳພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດ ໃນເອເຊຍ ຊ່ອຍຈີນ ຮັບມື ກັບການຕ້ອງຕິ

ຄວາມສຳພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດຍິ່ງຂຶ້ນຂອງຈີນ ກັບບັນດາປະເທດ ທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ຢູ່ໃນເຂດເອ
ເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຮັດຈີນຢູ່ໃນທ່າທີ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຖະແຫຼງການ ທີ່ໃຊ້ຄຳເວົ້າຢ່າງແຮງຂອງກຸ່ມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໃນເດືອນນີ້ ຕະຫຼອດທັງການຕ້ອງຕິ
ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການແຜ່ອານາເຂດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ປັກກິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍດິນແດນຂອງຕົນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຂົ້າໄປໃນທະເລ ທີ່ຍັງມີການຂັດ
ແຍ້ງແລະກວ້າງໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທັງໆທີ່ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນໃນການ
ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ຂອງປະເທດນ້ອຍອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິຄັ້ງໃໝ່ ຈາກລັດຖະມົນຕີ
ການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມຈີ 7 ຫລື 7 ປະເທດ ທີ່ຈະເຣີນທາງດ້ານອຸດສາະຫະກຳໃນກາງ
ເດືອນນີ້.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຈີ 7 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ທະເລຈີນ
ໃຕ້ໃຊ້ການຕັດສິນຂອງສານໂລກຕໍ່ຈີນ ເປັນພື້ນຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຂັດແຍ້ງ. ສານທີ່ນະຄອນ Hague ໄດ້ຕັດສິນໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ປັກກິ່ງບໍ່ມີພື້ນຖານທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຈະອ້າງເອົາກຳມະສິດ 90 ເປີເຊັນ ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປ
ດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນພື້ນທີ່ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ ທີ່ຍັງມີການ
ອ້າງເອົາກຳມະສິດຈາກອີກ 5 ລັດ ຖະບານນັ້ນ.
ທ່ານ Herman Kraft ອາຈານສອນລັດຖະສາດການເມືອງ ທີ່ມີຫາວິທະຍາໄລ Diliman
ຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ “ຢ່າງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈີນອາດຈະບໍ່ເຮັດຊ້ຳຄືນ ໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວເຖິງ ມັນແມ່ນການຕັດສິນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮັບຮູ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຈີນຈະໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈໃດໆຕໍ່ເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ຮ່ອງຮ້ອຍທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃດໆ ໃນທ່າທີ
ຂອງພວກເຂົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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