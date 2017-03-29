ຫຼັງຈາກ ປ. ທຣຳ ຕັດລະບຽບ ສິ່ງແວດລ້ອມລົງ ຈີນຍັງຢືນຢັນ ຈະຕໍ່ສູ້ ກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ອາກາດ

ຈີນກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຕົນ
ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດທີ່ປາຣີ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກ
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ໃນວັນອັງ ຄານວານນີ້
ທີ່ຈະເປັນຜົນພາໃຫ້ມີການທັບມ້າງ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນສະໄໝ
ລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ ລູ ກັງ ກ່າວວ່າ ການຮັບມືກັບການ ປ່ຽນແປງ
ຂອງອາກາດ ແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍສຳລັບໂລກທັງໂລກ ແລະຈີນຈະສືບຕໍ່ວິທີການຮັບມື
ຂອງຕົນ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານອື່ນໆຈະປ່ຽນນະໂຍບາຍ ກໍຕາມ.
ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງນາມໄປນັ້ນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການໂຕ້ຖຽງ
ກັນຢ່າງຮ້ອນແຮງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບວ່າ ກິດຈະກຳຂອງມະນຸດສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດຂອງໂລກແບບໃດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ວຽກງານ
ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ອາດຖືກຍົກເລີກໄດ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງພິທີລົງນາມວ່າ “ພວກເຮົາຈະອຳນວຍໃຫ້ພວກຂຸດ
ຄົ້ນແຮ່ທາດ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ” ແລະ ຈະຜະລິດ “ຖ່ານຫີນທີ່ສະອາດແທ້ໆ.”
ທ່ານ Paul Crutzen ຊາວ Denmark ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ໄດ້ບອກຕໍ່ວີໂອເອ
ໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບ ວ່າ “ຫຼາຍໆຄົນ ເຫັນດີນຳກັນວ່າ ມັນຈະເປັນໄພ
ຫາຍະນະ.” ທ່ານ Crutzen ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ໃນປີ 1995 ໃນວຽກງານ
ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການສະຫຼາຍຕົວລົງ ຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ ozone ຂອງໂລກ
ກ່າວຕື່ມວ່າ “ອັນໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ບັນລຸມາແລ້ວນັ້ນອາດ ຈະຖືກທຳລາຍ ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຄິດວ່າ ພວກນັກວິທະຍາສາດ ຈະເພິ່ງພໍໃຈ ກັບສິ່ງນີ້.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ເຊື່ອວ່າ ທ່ານ
ສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງ ຂອງທັງສອງຈຸດປະສົງ ໃນການປົກປ້ອງທັງສະພາບ
ແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາພະລັງງານ ໃນສະຫະ ລັດ.
ທ່ານ Spicer ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວປະຈຳວັນ ວ່າ “ທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີ ເຊື່ອຢ່າງແຮງກ້າ ວ່າ ການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍ ສະເພາະເຈາະຈົງ
ຂອງທັງສອງຝ່າຍເລີຍ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານສະບັບນີ້
ຈະຊ່ອຍຮັບປະກັນ ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີອາກາດທີ່ສະອາດ ແລະ ນ້ຳທີ່ສະອາດ
ໂດຍປາດສະຈາກ ການເສຍສະລະ ໃນດ້ານການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງເສດຖະກິດ
ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.”
ດຳລັດຂອງທ່ານທຣຳ ຈະຫາທາງເພື່ອທີ່ຈະໂຈະ ຍົກເລີກ ຫຼືລະບຸ ຫຼາຍກວ່າສິບກົດ
ລະບຽບ ເພື່ອໃຫ້ທົບທວນຄືນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເພີ່ມການຜະ ລິດພະລັງງານ
ພາຍໃນປະເທດ ໃນຮູບແບບ ຂອງເຊື້ອໄພຈາກຊາກພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ກາຍເປັນຫີນ ຫຼື
fossil fuel. ມັນຈະຊີ້ນຳໃຫ້ແກ່ອົງການລັດຖະບານກາງທັງຫຼາຍ ລະບຸກົດລະບຽບຕ່າງໆ
ທີ່ຄະນະລັດຖະບານ ກ່າວວ່າ ເປັນການກີດກັນ ການຜະລິດພະລັງງານ ພາຍໃນປະເທດ
ອັນເປັນບາດກ້າວທຳອິດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຂອງຂະບວນການ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງແຜນແມ່
ບົດ ໃຫ້ແກ່ນະໂຍບາຍພະລັງງານ ໃນອະນາຄົດ ຂອງລັດຖະບານ. ລວມຢູ່ໃນການທົບ
ທວນ ຈະມີແຜນພະລັງງານທີ່ສະອາດ ຊຶ່ງຈຳກັດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ຢູ່ໂຮງໄຟ
ຟ້າທີ່ແລ່ນດ້ວຍຖ່ານຫີນທັງຫຼາຍ. ການຕັດລົງນີ້ ຍັງຈະລົບລ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານສະພາບ
ແວດລ້ອມ ຫຼາຍຢ່າງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະຈະຍົກເລີກກົດ
ລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ຊັ່ງຊາເບິ່ງຜົນກະທົບ ໃນການປ່ຽນ
ແປງ ຂອງສະພາບອາກາດ ເວລາທີ່ຈະມີການຕັດສິນຕ່າງໆນັ້ນ ອອກໄປ.
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