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ຈີນ ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມ ການຄ້າ ກັບ ສະຫະລັດ

ຕູ້ບັນຈຸສິນຄ້າທັງຫຼາຍ ຢູ່ທີ່ທ່ານເຮືອນ້ຳເລິກ Yangshan, ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງເຂດການຄ້າປອດພາສີ Shanghai, ໃນນະຄອນ Shanghai ຂອງຈີນ, ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2016.

ຕູ້ບັນຈຸສິນຄ້າທັງຫຼາຍ ຢູ່ທີ່ທ່ານເຮືອນ້ຳເລິກ Yangshan, ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງເຂດການຄ້າປອດພາສີ Shanghai, ໃນນະຄອນ Shanghai ຂອງຈີນ, ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈີນກຳລັງເຕືອນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດມີ​ຂຶ້ນ​ໃນສົງຄາມການຄ້ານກັບສະຫະລັດ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ສອງເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ​ໃນໂລກ ເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ​ໃນ​ການ
ວາງແຜນ ພາຍ​ໃຕ້ສາຍພົວພັນຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍຕາມ.

ໃນການກ່າວ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວປະຈຳປີໃນວັນພຸດວານນີ້ ​ໃນຕອນທ້າຍ
ຂອງກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ Li
Keqiang ເວົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສາຍພົວພັນ ອັນດີ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຫັນສ່ວນດີ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ສົງຄາມ
ການຄ້າ ອາດຈະສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ໃຫ້​ແກ່ທຸລະກິດທັງຫຼາຍຂອງອາເມຣິກາກ່ອນໝູ່.

ທ່ານ Li ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເຫັນສົງຄາມການຄ້າໃດໆເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດ. ອັນນັ້ນ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການຄ້າຂອງພວກເຮົາເປັນທຳຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ
ມັນຈະສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ. ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ ຈາກ
ຝ່າຍຈີນ ກໍແມ່ນວ່າ ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງ ຈະເປັນອຸປະສັກ ທີ່ກະທົບຕໍ່ສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ມັນຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວໄປ
ຂ້າງໜ້າ ໃນທິດທາງທີ່ເປັນຜົນບວກ.”

ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ໃນສັບປະດານີ້ ໄດ້ປຸກລະດົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍພິມ
ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມເຫັນຕ່າງໆ ແລະບົດບັນນາທິການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ທັດສະນະ
ດັ່ງກ່າວ. ສື່ມວນຊົນບາງສ່ວນ ແມ່ນກະທັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ທີ່​
ມະຫາອານາຈັກທຸລະກິດ ຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍຜ່ານສາຍພົວພັນດ້ານ
ເສດຖະກິດ ທີ່ດີຂຶ້ນກັບຈີນ.

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