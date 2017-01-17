ນັກບິນ ອະວະກາດ ສຫລ ທ່ານ Cernan ທີ່ຍ່າງຢູ່ໜ້າດວງຈັນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 86 ປີ

ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ ທ່ານ Gene Cernan ມະນຸດຄົນສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ຍ່າງຢູ່ໜ້າ ດວງຈັນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮວມອາຍຸໄດ້ 82 ປີ.
ອົງການອະວະກາດສະຫະລັດ ຫລື NASA ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນຄຳປະກາດຂ່າວ.
ທ່ານ Cernan ໄດ້ເປັນນັກບິນກອງທັບເຮືອ ເວລາອົງການ NASA ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ແລະນັກບິນອະວະກາດອີກ 13 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ Appolo ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ John F. Kennedy ປະກາດເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງການນຳເອົາມະນຸດ ໄປລົງທີ່ດວງຈັນ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1960.
ທ່ານ Cernan ໄດ້ບິນຂຶ້ນໄປກັບຍານ Appolo 10 ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 1969 ຊຶ່ງເປັນການທົດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນການລົງສູ່ດວງຈັນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນສອງເດືອນຕໍ່ມາ.
ທ່ານໄດ້ເປັນພາກສ່ວນການປະຕິບັດງານ ທີ່ນຳເອົາມະນຸດໄປຍັງດວງຈັນ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 1972 ໂດຍຍານ Appolo 17.
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