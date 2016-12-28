ດາຣາຮູບເງົາ "ສົງຄາມດວງດາວ" ທ່ານນາງ Carrie Fisher ເສຍຊີວິດ

ທ່ານນາງ Carrie Fisher ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຍາລັກວັດທະນາທຳສາກົນ ໃນການສະແດງເປັນ ເຈົ້າຍິງ Leia ຢູ່ໃນຮູບເງົາ Star Wars ໄດ້ເສຍຊີວິດອາຍຸ 60 ປີ.
ທ່ານນາງ Fisher ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກຫົວໃຈວາຍ ອາທິດແລ້ວນີ້ຈາກການເດີນທາງໄປສູ່ນະຄອນ Los Angeles 15 ນາທີກ່ອນທີ່ເຮືອບິນລົງຈອດເດີ່ນ. ນາຍແພດຢູ່ເທິ່ງເຮືອ ບິນໄດ້ຊ່ວຍການຫາຍໃຈໃຫ້ແກ່ດາຣາຄົນນີ້ຈົນກວ່າວ່າ ທ່ານນາງຈະສາມາດນຳພາໄປໂຮງໝໍ. ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ.
ລູກສາວຂອງທ່ານນາງ Billie Lourd ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຖະແຫລງການຜ່ານທາງໂຄສົກ ປະກາດວ່າ ທ່ານນາງ Fisher ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານນາງ Fisher ທີ່ເປັນລູກສາວຂອງດາຣາທີ່ໜ້າຮັກຂອງ Hollywood ໃນປີ 1950 ຄືທ່ານນາງ Debbie Reynolds ແລະດາຣານັກຮ້ອງ Eddie Fisher ໄດ້ສະແດງຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ສຽງ Shampoo Warren Beatty ໃນປີ 1975. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ສຽງອຶ່ນໆ ຮ່ວມທັງ Austin Power, The Blues Brothers, Hannah ແລະ Her Sisters ແລະ When Harry Met Sally.
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