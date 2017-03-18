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ພວກນັກວິທະຍາດສາດໄດ້ພາກັນມີຄວາມສົງໄສມາໄດ້ດົນນານແລ້ວວ່າ ມີການເຊື່ອມ
ໂຍງກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ລະຫວ່າງໄຂມັນ ກັບການເປັນໂຣກມະເຮັງ. ແຕ່ວ່າ ການສຶກສາ
ຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາເມື່ອໝໍ່ໆນີ້ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນວາລະສານ Science ຫລື ວິທະຍາ
ສາດໄດ້ພົບວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນໂດຍກົງ ລະຫວ່າງໄຂມັນ ກັບຄວາມສາມາດໃນ
ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງພະຍາດມະເຮັງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ ອາດນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ
ໃນວິທີການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ນີ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ. Faith Lapidus ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງ Kevin Enochs ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ດໍາເນີນການສຶກສາຢູ່ນະຄອນ Barcelona ໄດ້ຄົ້ນພົບທາດໂປຣຕີນ
ຊື່ວ່າ CD-36 ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນແຊລຂອງມະເຮັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບທາດດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຊອກຫາເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງແຊລມະເຮັງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈແຜ່ກະຈາຍ
ຫລືແຜ່ລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ.
ທ່ານ Salvador Aznar Benithah, ຜູ້ນໍາພາຄະນະກວດກາທົບທວນຄືນຂອງສະຖາບັນ
ຫລື IRB ຢູ່ Barcelona ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ແມ່ນແຊລໂຕ
ໃດແທ້ ໃນຈຳນວນ ເປັນລ້ານໆນັ້ນ ຊຶ່ງ ໃນທີ່ສຸດ ຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ໜ້າປະຫລາດອັນນີ້
ໃນການອອກຈາກເນື້ອງອກໄປ ແລ້ວໄປກໍ່ຕັ້ງເປັນອະໄວຍະວະຕ່າງຫາກ.
ທາດໂປຣຕິນ CD-36 ແມ່ນວິທີການອັນນຶ່ງ ທີ່ແຊລມະເຮັງເອົານໍ້າກົດທີ່ເປັນໄຂມັນ
ທີ່ຕົນຕ້ອງການມາໃຊ້ເພື່ອທຳການແຜ່ຂະຫຍາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ Salvador Aznar
Benithah ອະທິບາຍວ່າ:
"ນໍ້າກົດທີ່ເປັນໄຂມັນ ຈະສາມາດເຂົ້າໄປໃນແຊລໄດ້ ໂດຍຜ່ານຫລາຍທາງ ສະນັ້ນ
ທາດ CD-36 ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍຮັບຂອງມັນນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນຄ້າຍໆຄືກັບທໍ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້ກົດ
ທີ່ເປັນໄຂມັນ ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນແຊລ."
ແລະຜົນອອກມາກໍຄື ແຊລມະເຮັງຊຶ່ງນໍາເອົາໄຂມັນເຂົ້າໄປ ຜ່ານທາດ CD-36 ຈຶ່ງແມ່ນ
ຈຳພວກທີ່ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ.
ສະນັ້ນພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຈຶ່ງພາກັນສະກັດກັ້ນທາດ CD-36 ໄວ້, ແລະພຽງແຕ່ເຮັດແບບ
ນັ້ນຊື່ໆ ເຊື້ອມະເຮັງກໍຈະຢຸດແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ Salvador Aznar ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ:
"ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕັນ ທາດ CD-36 ໄວ້ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ກໍຄືວ່າ
ຄວາມສາມາດໃນການລິເລີ້ມແຜ່ກະຈາຍ ແມ່ນຈະໝົດໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ມັນບໍ່ຫລາຍ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງສິ້ນເຊີງອີ່ຫລີ.
ແລະກໍບໍ່ມີພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສໍາລັບໜູແລ້ວ, ຖ້າຫາກເຊື້ອມະເຮັງ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປແລ້ວ,
ການຕັນທາດໂປຣຕິນນີ້ໄວ້ ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເກີດເນື້ອງອກອັນ
ໃໝ່ນັ້ນຫລຸດລົງ.
ໂດຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ອັນນີ້ແລ້ວ, ພວກນັກວິທະຍາສາດ ຈຶ່ງພວມພາກັນຊອກຫາວິທີການ
ແບບທໍາມະຊາດ ແລະທາງເພຊັດສະກຳ ເພື່ອຫັກຫ້າມທາດ CD-36 ໄວ້.
ພວກເພິ່ນພວມພາກັນທົດລອງເບິ່ງເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ການກິນອາຫານທີ່ມີນໍ້າກົດ ທີ່ເປັນ
ໄຂມັນຕໍ່າ ອາດຈະສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຣກມະເຮັງໄດ້ ທັງຍັງຊອກຫາ
ຢາຊະນິດໃໝ່ນຳ ທີ່ອາດສາມາດລົບລ້າງການມັກທາດໂປຣຕິນ ທີ່ມີໄຂມັນນັ້ນກໍເປັນ
ໄດ້. ທ່ານ Salvador Aznar Benithah ກ່າວຢໍ້າວ່າ:
"ວຽກທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ MRCT Medical ຫລື
Research Council Technology ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ອັງກິດ ກໍຄື ການສ້າງທາດ
ຕ້ານທານຮ່າງກາຍໃຊ້ໃນລະດັບການປິ່ນປົວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທາດ CD-36 ບໍ່ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນຫຍັງໄດ້."
ຖ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການທົດລອງຂອງພວກເພິ່ນ ຫາກດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ທີມງານດັ່ງ
ກ່າວບອກວ່າ ພວກເພິ່ນກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຜະຫລິດຕະພັນທີ່ກຽມພ້ອມໄວ້ໃຫ້ຄົນ
ເຈັບໃນອີກ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ