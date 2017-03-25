ການຍົກເລີກ ການຮັບຟັງ ຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບ ຣັດເຊຍ ພາໃຫ້ມີ ການຂັດແຍ່ງໃນກຳມະການ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຄົນສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ປາກົດວ່າພວມຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍສົງ
ຄາມຄຳເວົ້າ ເພື່ອຢຸດສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງການປະທະກັນເທື່ອຫລ້າສຸດ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຍົກເລີກຢ່າງກະທັນຫັນ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຢ່າງເປັນການ
ເປີດເຜີຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ສຳລັບຫົວໜ້າແລະອະດີດບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຂອງສະພາຕໍ່າທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ
Devin Nunes ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີີ້
ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງການໃຫ້ການແບບປິດລັບຈາກ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ແລະອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ
ແທນທີ່ຈະແມ່ນແບບເປີດເຜີຍ.
ທ່ານ Nunes ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ຢ່າງຮີບຮ້ອນວ່າ “ຄະນະກຳມະການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນສາມາດທີ່
ຈະແກ້ໄຂໄດ້ ດ້ວຍການປະຊຸມແບບປິດລັບເທົ່ານັ້ນ.”
ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຕ້ອງຕິ ຈາກສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ James Comey
ແລະຜູ້ອຳນວຍການອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ພົນເຮືອເອກ Mike Rogers
ໄດ້ໃຫ້ການໄປແລ້ວ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ລະຫວ່າງການໃຫ້ການນັ້ນ ທ່ານ Comey ຢືນຢັນເປັນເທື່ອທຳອິດວ່າ ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ກຳລັງສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະ
ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ແລະຣັດເຊຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຄວນມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້”
ນັ້ນ ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ເອີ້ນການຍົກເລີກ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້
ການໂດຍອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ James Clapper
ແລະອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA ທ່ານ John Brennen ນັ້ນວ່າ ເປັນ
ການຫາທາງຫລີກເວັ້ນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການປະກາດຂອງທ່ານ Nunes ທີ່ວ່າ ອະດີດຜູ້ຈັດການ
ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານ Trump ຄືທ່ານ Paul Manafort ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະ
ໄປໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ໃນຖານະທີ່ເປັນອຸບາຍແນໃສ່ເພື່ອຫັນເຫ
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