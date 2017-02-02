ພິທີສົ່ງສະການ ໃຫ້ພວກເຄາະຮ້າຍ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກຍິງຕາຍ ຢູ່ວັດອິສລາມ ທີ່ Quebec

ເຈົ້າໜ້າທີ່ການາດາ ຈະຈັດພິທີສົ່ງສະການ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 3 ຄົນໃນຈຳນວນທັງໝົດ 6 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນການຍິງສັງຫານຢູ່ວັດອິສລາມ ທີ່ນະຄອນເກເບັກ ໃນວັນອາທິດທີ່ແລ້ວ.
ພິທີສົ່ງສະການໃຫ້ແກ່ທ້າວ Hassane Abdelkrim, Kaled Belkacemi Aboubaker Thabti ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສະໜາມກິລາຮັອກກີ ສວນໂອລິມປິກໃນ ນະຄອນ Montreal ທີ່ມີ
ບ່ອນນັ່ງ 5,000 ບ່ອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນສົບຂອງພວກ ກ່ຽວກໍຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍ້ອນວ່າຍັງ ບໍ່ມີບ່ອນຝັງຊາວມຸສລິມພຽງພໍ ໃນເຂດນະຄອນ
ເກເບັກ.
ທ້າວ Abdelkrim ແລະ Belkacemi ແມ່ນມາຈາກປະເທດອາລຈີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່
ທ້າວ Thabti ມາຈາກປະເທດຕູນີເຊຍ.
ພິທີສົ່ງສະການໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຍັງຈະຮວມທັງການສວດມົນພາວະນາໃຫ້ແກ່ ພວກເຄາະຮ້າຍອີກສາມຄົນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ທ້າວ Azzeddine Soufiane, Mamadou Tanou ແລະ Ibrahima Barry ຊຶ່ງພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະຝັງສົບພວກກ່ຽວ ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃກ້ໆນະຄອນເກເບັກ.
ມືປືນທີ່ຍິງສັງຫານ ທ້າວ Alexandre Bissonnette ໄດ້ຖືກຈັບແລະຖືກຟ້ອງ ໃນຂໍ້ຫາ
ສັງຫານຜູ້ຄົນໂດຍເຈດຕະນາ 6 ກະໂທງ ແລະອີກ 5 ກະໂທງໃນຖານພະຍາຍາມຂ້າຄົນ ໂດຍໃຊ້ອາວຸດປືນທີ່ມີການຈຳກັດຮັດແຄບຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
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