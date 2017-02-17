ຊາວກຳປູເຈຍ ປະເຊີນກັບ ທາງເລືອກ ທີ່ ຕ່າງກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະຊາຄົມ

ທ່ານ Kem Sokha ຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນການໃນດ້ານເມືອງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍ ຫລື CNRP ຫລັງຈາກທ່ານ Sam Rainsy ລາອອກໄປ ແລະຄື້ນຟອງການຂົມຂູ່ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Sen.
ທ່ານ Kem Sokha ຊຶ່ງເປັນຄົນມີນິໄສອ່ອນໂຍນ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ເສດຖະກິດຂອງບ້ານ ແລະບັນຫາສັງຄົມນັ້ນ ໄດ້ຫລີກລ່ຽງຊີວິດທີ່ຫລູຫລາຂອງນັກການເມືອງຊັ້ນນຳ ຊຶ່ງມັກອ້າງເຖິງວ່າ ເປັນຊາວກຳປູເຈຍທີ່ຮັ່ງມີນັ້ນ ມັກໃຫ້ຄຸນຄ່າສະໄໝໃໝ່ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ນັ້ນຈະເປັນທີ່ພຽງພໍຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະເອົາຊະນະທ່ານ Hun Sen ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນປີໜ້ານີ້ ຈະເປັນທີ່ທົດສອບໃນໄລຍະພຽງສີ່ເດືອນ ເວລາຫລາຍພັນໝູ່ບ້ານພາກັນເລືກຕັ້ງໃນເຂດປະຊາຄົມ ຊຶ່ງເປັນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນລະຫວ່າງພັກ CNPR ແລະພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫລື CPP) ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້.
ປະຊາຄົມແມ່ນບັນດາໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຕິດໆກັນ ແລະຢູ່ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີການຢັ່ງສຽງປະຊາຊົນນັ້ນ ບັນດາການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນເຫລົ່ານີ້ ຈະເປັນເຄື່ອງບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ດີທີ່ສຸດວ່າ ທັງສອງພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍປານໃດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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