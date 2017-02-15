ກຳປູເຈຍ ມີໂອກາດ ໜ້ອຍຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ການຊ່ອຍບັນເທົາ ໜີ້ສິນເກົ່າ ຈາກ ສຫລ

ບັນດານັກວິເຄາະ ໃນຂົງເຂດ ກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍບັນເທົາ ຈາກໜີ້ສິນເກົ່າແກ່
ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ຕໍ່ ສະຫະລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ
ທ່ານ Hun Sen ນັ້ນ ປາກົດວ່າ ຈະມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ພວກເຂົາເຈົ່າ ກ່າວວ່າ ຊາວກຳປູເຈຍ ຄວນຫາທາງຂໍປັບປ່ຽນໂຄງຮ່າງ
ຂອງໜີ້ສິນ ຈະດີກວ່າ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຊຳລະໜີ້ ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າ. ແຕ່ທ່ານ Hun Sen
ແມ່ນຈະຍຶດໝັ້ນ ກັບແນວທາງຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ເຖິງບັນຫາ
ໜີ້ສິນ ຕໍ່ສາທາລະນະ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ “ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ຈະ
ບອກປະຊາຊົນຊາວກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮັບເອົາໜີ້ສິນ ເພື່ອຊື້ລະເບີດ ແລະ ລູກປືນ ສຳລັບ
ສັງຫານປະຊາຊົນຊາວກຳປູເຈຍ.”
ກຳປູເຈຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ສະຫະລັດ 278 ລ້ານໂດລາ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ ລອນ ນອນ
ໃນຊຸມປີ 1970 ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະເອົາຊະນະພວກຂະເໝນແດງ ແຕ່ໄດ້ຖືກ
ບ່ອນທຳລາຍໂດຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພາຍໃນລັດຖະບານຂອງ ທ່ານ. ປະຫວັດຂອງ
ສະຫະລັດ ແຈ້ງວ່າ ການກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອນຳໄປຊື້ອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າການ
ກະເສດອື່ນໆ.
ແຕ່ເງິນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະຫລາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ
ເນື່ອງຈາກຄ່າດອກເບ້ຍ.
ເວລານີ້ກຳປູເຈຍຕິດໜີ້ ສະຫະລັດຢູ່ 505 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງທັງໝົດເປັນໜີ້ສິນ ທີ່ຕິດຄ້າງ
ຍ້ອນມີການຜ່ອນຜັນ ໂດຍເກັບດອກເບ້ຍ 3 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າອັດຕາໃນທ້ອງຕະຫລາດ.
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