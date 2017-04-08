ກຳປູເຈຍ ຍຸບໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອ ສຫລ ແລະ ຮັບເອົາເງິນ 150 ລ້ານໂດລາ ຈາກຈີນ

ສັນຍານເຕືອນອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານ ໃນການພົວ
ພັນທາງດ້ານການທູດຂອງກໍາປູເຈຍຈາກສະຫະລັດໄປຫາປັກກິ່ງກໍຄືການຍຸບໂຄງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາຂອງກອງທັບສະຫະລັດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ
ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ Jay Raman ໂຄສົກ ປະຈໍາສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນອີແມລ ທີ່ສົ່ງ
ໃຫ້ວິທະຍຸວີໂອເອ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ "ລັດຖະບານຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ
ໄດ້ແຈ້ງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໃຫ້ທາງສະຖານທູດຊາບກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ
ທີ່ຈະງົດການປະຕິບັດງານ ຂອງກອງກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ແບບເຄື່ອນທີ່ຂອງກອງທັບເຮືອ
ສະຫະລັດ ທີ່ຄົນມັກເອີ້ນກັນວ່າ Seabees ຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ
ຢູ່ໃນເຂດທຸກຍາກຂາດເຂີນຂອງກໍາປູເຈຍ ນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ຢ່າງບໍ່
ມີກໍານົດ”.
ການຕັດສິນໃຈອັນນີ້ ຖືວ່າເປັນການຕັດສິນໃຈເລີກລົ້ມໂຄງການທີ່ປະຕິບັດງານມາ
ໄດ້ 9 ປີແລ້ວ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກໍາປູເຈຍກໍໄດ້ຍົກເລີກການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານກັບສະຫະລັດ
ແລະນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ລົບລ້າງ
ໜີ້ສິນຂອງກໍາປູເຈຍ ທີ່ຕິດຄ້າງສະຫະລັດຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970 ນັ້ນ.
ອີງຕາມໂຄສົກ ປະຈໍາສະຖານທູດ ສະຫະລັດແລ້ວ Seabees ໄດ້ດໍາເນີນໂຄງ
ການມະນຸດສະທໍາ ໃນກໍາປູເຈຍ ທີ່ລວມມີການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ໂຄງການດູແລສຸ
ຂະພາບຂອງແມ່ຍິງຖືພາ ແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດຊຶ່ງມີງົບປະມານໄປຈົນ
ຮອດປີ 2019 ຢູ່ໃນວົງເງິນ 815,000 ໂດລາ.
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