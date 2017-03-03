ກອງປະຊຸມ ບຣັສເຊິລ ເພື່ອແກ້ໄຂ ການຫ້າມ ໃຊ້ເງິນ ໃນການເຮັດແທ້ງ ຂອງສະຫະລັດ

ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ການໃຫ້ທຶນ ສະໜັບສະໜຸນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະ
ພາບຂອງໂລກ ຍ້ອນຂໍ້ຫ້າມໃໝ່ຈຳນວນນຶ່ງ ໃນການຊ່ອຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງ
ພາໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງຢ່າງໄວວາ ໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມນາໆຊາດ ທີ່ນະຄອນ Brus-
sels ຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆ ປະມານ 50 ປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ຄວາມວິ
ຕົກກັງວົນທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນ ການສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນແກ່ການບໍລິການໃນ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ.
ມີການກະປະມານວ່າ 10 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ສະຫະລັດໄດ້ສະໜອງເງິນທຶນຕໍ່ການ
ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງໂລກ. ແຕ່ນຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທ່ານນັ້ນ ປະທາ
ນາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ
ຖະບານຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ສະໜອງການເຮັດແທ້ງຫລືໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ນີ້ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ໃຊ້ເງິນອີກກ້ອນ
ນຶ່ງ ເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວກໍຕາມ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ນຳ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ
ທີ່ມອງເຫັນການວາງແຜນຄອບຄົວວ່າເປັນນຶ່ງໃນການບໍລິການທີ່ສະໜອງໂດຍອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ວ່າເປັນວິທີຈຳເປັນ ແລະມີປະສິດທິຜົນ ໃນການຊ່ອຍເຫລືອປະ
ເທດຕ່າງໆ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ນອກນັ້ນ ພວກຜູ້ນຳຍັງມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນ ທີ່ຂາດໄປ ຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ຈະຍັງຜົນໃຫ້ ມີການເຮັດ
ແທ້ງລູກແບບບໍ່ປອດໄພເພີ້ມຂຶ້ນ.
ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຢູູ່ທີ່ນະຄອນ
Brussels ນັ້ນກ່າວວ່າ ຕົນຫວັງວ່າຈະຫາເງິນໄດ້ 600 ລ້ານໂດລາສຳລັບໂຄງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ ຖ້າຫາກລັດຖະບານທ່ານທຣຳຍົກເລີກການຊ່ອຍເຫລືອຂອງສະ
ຫະລັດ.
ຈຳນວນ 100 ລ້ານທຳອິດ ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ໄດ້ບັນລຸກັນແລ້ວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ.
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