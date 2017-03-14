ສະພາ ອະນຸມັດ ໃຫ້ອັງກິດ ຖອນອອກຈາກ ສະຫະພາບຢູໂຣບ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່
ສະພາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທ່ານ
ນາງ ເລີ້ມການຖອນຕົວຂອງອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ທ່ານນາງ May ຍັງລໍຖ້າບາດກ້າວສຸດທ້າຍ ນັ້ນກໍຄືການເຫັນພ້ອມຂອງພະລາຊີນີ
Elizabeth ແຕ່ວ່່າການເຫັນພ້ອມດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້. ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານນາງກໍຈະມີສິດແຈ້ງໃຫ້ສະພາບຢູໂຣບຊາບຢ່າງເປັນທາງ
ການ ທີ່ທ່ານນາງຈະນຳໃຊ້ມາດຕາ 50 ຂອງສົນທິສັນຍາກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໃຫ້
ປະເທດສະມາຊິກສາມາດຖອນໂຕໄດ້ນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງທ່ານນາງ May ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະທຳ
ການເຄື່ອນໄຫວຈົນເທື່ອຈົນກວ່າທ້າຍເດືອນນີ້. ຂັ້ນຕອນໃນການຖອນຕົວຄາດວ່າຈະ
ໃຊ້ເວລາປະມານສອງປີ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດ ແລະສະຫະ
ພາບຢູໂຣບ ເຈລະຈາກັນ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວ່າຈະຖອນຕົວອອກຈາກການເປັນ
ພາຄີໃນລັດຖະບານແລະຄູ່ຮ່ວມງານທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບໃດທີ່ມາກັບເປັນສະ
ມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Annmarie Elijah ຜູ້ອຳການຮ່ວມສູນກາງການສຶກສາຢູໂຣບຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍມີຫລາຍໆບັນ ຫາທີ່ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ແກ້ໄຂ ຊຶ່ງບັດນີ້ຂັ້ນຕອນກຳລັງເລີ້ມຂຶ້ນຈາກໃນທາງຫລັກການໄປສູ່ພາກປະຕິບັດ
ຮວມທັງອັນວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນສຳລັບພວກຄົນສັນ ຊາດສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ອາ
ໄສຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ.
ທ່ານນາງ Elijah ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ
ທ່ານ Donald Tusk ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ຢູໂຣບຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວເວລາໃດ
ທີ່ລັດຖະບານອັງກິດໃຊ້ມາດຕາ 50 ຢ່າງເປັນທາງການ. ແລະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າຂັ້ນ
ຕອນຈາກນີ້ໄປຈະພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບສະພາ ບໍລິຫານສະຫະພາບຢູໂຣບ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອວ່າຈະດຳນົດກ່ຽວກັບການເຈລະຈາທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະອື່ນໆອີກ.”
ການຖອນຕົວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016 ດ້ວຍການລົງປະຊາມະຕິອັນທີ່ຜູ້
ມີສິດປ່ອສບັດຊາວອັງກິດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຫວຸດຫວິດເລືອກເອົາການອອກຈາກ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ. ການລົງຄະແນນສຽງປາກົດວ່າເກີດມາຈາກການຕໍ່ຕ້ານແນວຄິດຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານໂຄງສ້າງການປົກຄອງຂອງສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມຫລາຍເກີນໄປຈາກຊາວອັງກິດທຳມະດາສາມັນ.
ການລົງປະຊາມະຕິຍັງໄດ້ພາໃຫ້ມີການລາອອກຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ
ທ່ານ David Cameron ຜູ້ທີ່ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງໃນການ ເລືອກຕັ້ງຄືນ
ໃໝ່ນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຮັກສາຄະແນນສຽງເອົາໄວ້.
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