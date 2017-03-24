ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຕໍາຫລວດປະຈໍານະຄອນລອນດອນ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທໍາການຈັບກຸມ
ເພີ້ມອີກ 2 ຄົນ ທີ່ມີການພົວພັນກັບການໂຈມຕີໃກ້ສະພາຂອງອັງກິດ.
ທ່ານ Mark Rowley ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ກ່າວວ່າ ການຈັບ
ກຸມ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ສໍາຄັນຍິ່ງ” ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກໍຕາມ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ປັດຈຸບັນມີ 9 ຄົນທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ແລະ 1 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດໄດ້ບົ່ງບອກວ່າ ຜູ້ທໍາການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 4 ຄົນເສຍຊີວິດໄປ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ສະພານັ້ນ ແມ່ນທ້າວ Kahlid Masood, ຊາວອັງກິດຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ປ່ຽນໄປຖືສາ
ສະໜາ ອິສລາມ ແລະໄດ້ມີປະຫວັດໃນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ໃນຂໍ້ຫາມີອາວຸດຢູ່
ໃນຄວາມຄອບຄອງ ແລະຂໍ້ຫາອື່ນໆ ຢ່າງຍືດຍາວ.
ທ່ານ Rowley ເວົ້າວ່າ ຊື່ຂອງ Masood ທີ່ມີແຕ່ຕອນເກີດນັ້ນແມ່ນ Adrian Russell Ajao ແລະກໍໄດ້ບອກປະຊາຊົນວ່າ ຖ້າໃຜມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ກ່ຽວຈົ່ງບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຢາກໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ຮູ້ຈັກທ້າວ Kahlid
Masood ດີ ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ໃດມີການພົວພັນກັບລາວ ແລະກໍສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ໄປ ໃນໄລຍະໝໍ່ໆມານີ້.” ແລະວ່າ “ອາດຈະເປັນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນສັງຄົມທີ່
ມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບທ້າວ Masood ແຕ່ບໍ່ຢາກລາຍງານໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ກັງວົນໃຈນັ້ນ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນໃດນຶ່ງ.”
ພວກລັດອິສລາມ ຫລື IS ເວົ້າວ່າ ທ້າວ Masood ອາຍຸ 52 ປີນັ້ນ ເປັນ “ທະຫານ" ຂອງ
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໂຈມຕີພົນ
ລະເຮືອນແລະທະຫານຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມ IS.
ທ້າວ Masood ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຕັດສິນວ່າກະທໍາຜິດໃນຖານວ່າເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ
ແຕ່ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອັງກິດ ເວົ້າວ່າ ທີ່ຜ່ານມາຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກ
ສອບ ສວນ “ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ.” ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວເວົ້າອີກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຜູ້ກ່ຽວປະຕິບັດການຕາມລຳພັງ ໃນ
ວັນພຸດຜ່ານມາ ຕອນທີ່ລາວແລ່ນລົດລົງໄປຫາບ່ອນຄົນຍ່າງ ຢູ່ເທິງຂົວ Westminster
ຂ້າມແມ່ນໍ້າ Thamas ໄປຫາຕຶກສະພາຂອງອັງກິດ, ແລະໄດ້ຂັບລົດຕໍາປະຕູຮົ້ວ ແລະ
ກໍເອົາມີດແທງຕໍາຫລວດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຫ້າມລາວ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປນັ້ນ.
ຕຳຫຼວດທີ່ມີອາວຸດປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ຍິງທ້າວ Masood ຕາຍໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ.
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