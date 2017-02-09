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ສະພາອັງກິດ ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍ ການຖອນໂຕ ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ

ນັກຂ່າວຍົກຮ່າງກົດໝາຍ ມາດຕາ 50 ຂອງ Brexit ຂຶ້ນໃຫ້ເບິ່ງ ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍການອະນຸມັດ ຈາກສະພາ.

ນັກຂ່າວຍົກຮ່າງກົດໝາຍ ມາດຕາ 50 ຂອງ Brexit ຂຶ້ນໃຫ້ເບິ່ງ ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍການອະນຸມັດ ຈາກສະພາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຂອງອັງກິດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອອະນຸ
ຍາດ ໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Theresa May ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນການຖອນ​ໂຕ​ຂອງ
ອັງກິດ ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື Brexit.

ການລົງຄະແນນສຽງ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດ ໝາຍເຖິງຄວາມພະຍາ ຍາມ
ໂດຍກຸ່ມ ຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ Brexit ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ​ເງື່ອນ​ໄຂຕ່າງໆ ຂອງການຖອນໂຕ ​
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດຄ້ານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳນົດເງື່ອນ ໄຂຈຳນວນນຶ່ງ ໃສ່ກັບຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອຖ່ວງເວລາ ການເລີ້ມຕົ້ນເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ Brexit ທີ່ໄດ້
ກຳນົດໃສ່ ວັນທີ 31 ເດືອນມີນາ ຕາມແຜນ ການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ການລົງຄະແນນສຽງ ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍມີສະມາຊິກ 494 ທ່ານ ​
ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ 122 ທ່ານ ຄັດຄ້ານ.

ເຊີນຊົມ: ສະພາອັງກິດ ເຫັນພ້ອມຢ່າງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນມະຕິ Brexit

Brexit Bill Support Overwhelming from British Lawmakers
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ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ບັດນີ້ ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສະພາສູູງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະພາ​ທີ່​ສະມາຊິກ
ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ຕັ້ງ​ໂດຍ​ກົງ ທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະຮັບຮອງ​ເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ທີ່ອາດຈະພະຍາຍາມເພີ່ມເງື່ອນໄຂທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການ
ຊັກ​ຊ້າ. ເງື່ອນໄຂໃດໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະ​ເພີ້ມ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ນັ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ​ອະນຸມັດໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກ ເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະບໍ່ປະສົບຜົນ
ສຳເລັດ.

ສະມາຊິກພັກແຮງງານຈຳນວນນຶ່ງ ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມກັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ
ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຄັດຄ້ານ​ຕໍ່​ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ນຳພັກ ທ່ານ Jeremy Corbyn ທີ່ໄດ້
ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຄວນສະໜັບສະໜູນ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ ກ່າວ. ບັນດາສະມາຊິກ ຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຄະນະທີມງານດ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງທ່ານ Corbyn ໄດ້ລາອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດສະໜັບ
ສະໜູນ ຈຸດຢືນຂອງທ່ານ Corbyn.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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