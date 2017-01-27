ອັງກິດ ເປີດເຜີຍ ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ອັງກິດ ເລີ້ມຖອນໂຕ ອອກຈາກ ສະຫະພາບຢູໂຣບ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອັງກິດ ທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຝົດເດືອດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ Theresa May ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເລີ້ມຂັ້ນຕອນ ໃນການຖອນໂຕອອກໄດ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຈະມີເວລາບໍ່ຮອດສອງອາທິດເພື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີ່ ເຮັດໃຫ້ພັກແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ໂດຍໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານທ່ານນາງ May ວ່າ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ ການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ມີເວລາບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຈະທັບມ້າງຮ່າງກົດໝາຍນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີການນຳສະເໜີ ພຽງແຕ່ສອງມື້ ຫລັງຈາກສານສູງສຸດອັງກິດ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາ ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ມາດຕາ 50 ຂອງສົນທິສັນຍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາ ມາດກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການຖອນໂຕອອກຈາກກຸ່ມຂອງ 28 ປະເທດ.
ໂດຍການອອກໄປປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ 72 ເປີເຊັນ ຊາວອັງກິດ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິໂດຍມີຄະແນນລື່ນ 4 ເປີເຊັນເຫັນດີໃຫ້ຖອນ ໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ. ການລົງປະຊາມະຕິເປັນພຽງການໃຫ້ຄຳແນະ
ນຳແລະບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກຝ່າຍຄ້ານທ້າທາຍຕໍ່ການບັງຄັບຢູ່ໃນສານ.
ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບໃນການຖອນໂຕ ທ່ານ David Davis ກ່າວວ່າ “ປະ ຊາຊົນອັງກິດໄດ້ຕັດສິນໃຈຖອນໂຕ້ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍຢູ່ໃນສະພາທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການມາດຕາ 50 ພາຍໃນທ້າຍເດືອນມີນາຈະມາເຖິງນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ມີພຽງແຕ່ສອງປະໂຫຍກ ຍາວ ແລະກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ “ອາດຈະເຕືອນ ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 50 ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງອັງກິດທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
ການອະພິປາຍກັນຈະເລີ້ມໃນວັນທີ 31 ເດືອນມັງກອນນິ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ May ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເສັ້ນຕາຍ ໃນທີ 31 ເດືອນມີນາ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຕັ້ງເອົາໄວ້ ທີ່ຈະເລີ້ມຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ສອງປີ.
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