ການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ຊ່ອຍໃຫ້ ສາຍສຳພັນ ຈີນ-ຫວຽດນາມ ໝັ້ນຄົງ

ຈີນໄດ້ກາຍມາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ອັນດັບສູງສຸດປະເທດດຽວ ສຳລັບຫວຽດ ນາມ
ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ອັນເປັນຖານະ ທີ່ອາດຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ໃນສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ ປະເທດທັງສອງ ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາ ຍ້ອນການ
ຂັດແຍ້ງທາງທະເລແລະປະຫວັດຂອງຄວາມບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ.
ຈຳນວນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນ
ບ້ານໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນມີຫຼາຍເຖິງ 250,000 ຄົນ ໃນເດືອນ
ມັງກອນຜ່ານມາ ໂດຍນຳໜ້າປະເທດອື່ນໆ ປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ີ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ
ຂອງເດືອນ. ການນັບພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 68 ເປີເຊັນ ລື່ນ
ເດືອນມັງກອນ ປີ 2016 ອີງຕາມຕົວເລກ ຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ທີ່ສື່ມວນ
ຊົນຂອງທາງການ ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ.
ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ໄດ້ປ່ຽນແປງເສດຖະກິດຂອງຮົງກົງ ແລະໄຕ້ຫວັນ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາ ໂດຍຈະນຳເອົາສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ໃກ້ຊິດເຂົ້າ
ກັບປັກກິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຊ່ວງໄລຍະ ທີ່ສາຍສຳພັນມີບັນຫາກັນນັ້ນ.
“ມັນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງບາງສ່ວນທີ່ພົວພັນ ກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຫຼື ທະເລຈີນໃຕ້
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫວຽດນາມເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ພວກຊາວຈີນ ຮູ້ສຶກສະບາຍ
ໃຈ ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Frederick Burke ຄູ່ຮຸ້ນສ່ວນ
ໃນບໍລິສັດກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ Baker & McKenzie ຢູ່ໃນນະຄອນ Ho Chi
Minh. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເຂົ້າໄປໄດ້. ມັນຢູ່ໃກ້ໆ. ມັນມີວັດທະນະທະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ແຕ່ມັນກໍແຕກຕ່າງກັນຢູ່ ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ມັນກໍບໍ່ແພງ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເອົາໃຈໃສ່ ຕ້ອນຮັບຊາວຈີນ.”
ຈຳນວນຊາວຈີນທີີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມປະມານ 2 ລ້ານ 2 ແສນ
ຄົນ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ຕຸລາ ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມຫັນມາສົນ ໃຈໃນເລື່ອງນີ້
ເມື່ອປີກາຍ. ຕົວເລກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງໃນປີ 2014 ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງ ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ບໍລິສັດນ້ຳມັນ ຕັ້ງຖານເຈາະຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້
ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ຕໍ່ຕ້ານຈີນຂຶ້ນໃຫວຽດນາມ.
ປັກກິ່ງ ແລະ ຮ່າໂນຍ ໄດ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຢ່າງຂົມຂື່ນ ໃນເລື່ອງອະທິປະໄຕ ກ່ຽວກັບ
ທະເລສ່ວນໃຫຍ່ ຮວມທັງສອງໝູ່ເກາະນ້ອຍໆ ນຳດ້ວຍ.
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