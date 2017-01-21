ເຫດລະເບີດ ຢູ່ຕະຫຼາດ ປາກິສຖານ ສັງຫານ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 22 ຄົນ

ລະເບີດຂະໜາດແຮງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນທີ່ຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ປາກິສຖານໃນວັນເສົາມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນ.
ເຫດລະເບີດໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ທີ່ເມືອງ Parachinar ຊຶ່ງເປັນສູນກາງບໍລິຫານຂອງເຂດຊົນເຜົ່າ Kurram ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບອັຟການິສຖານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການສືບສວນໃນຂັ້ນຕົ້ນແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນລະເບີດທີ່ຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຖົງເປ້ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ ເຕັມໄປດ້ວຍລູກຄ້າ.
ພວກກູ້ໄພແລະສະມາຊິກສະພາທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານ Sajid Hussain Turi ກ່າວ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດມີທ່າທາງວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ ຍ້ອນວ່າ ມີຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
ເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ ຂອງກອງທັບປາກິສຖານ ກໍໄດ້ຊ່ອຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນລະເຮືອນ ໃນການຂົນສົ່ງພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກເຂດຊາຍແດນທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກໄປຫາໂຮງ ໝໍທີ່ເມືອງ Peshawar.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານປາກິສຖານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃນການໂຈມຕີຕໍ່ອັນທີ່ລາວກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບເພື່ອແກ້ແຄ້ນໃນການສັງຫານສະມາຊິກຂອງຕົນທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນການກ່າວຫາທີ່ວ່າເປັນການປະຕິບັດງານປອມຂອງຕຳຫຼວດນັ້ນ.
ເຂດ Kurram ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ 7 ເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານກາງ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆຊາຍແດນອັຟການິສຖານ.
ເຂດຊົນເຜົ່າທີ່ຍາວຢຽດຕິດຕໍ່ກັນນີ້ແມ່ນຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງຂະໜາດໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງກອງທັບໄດ້ກວດລ້າງພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ.
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