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ການກວດເລືອດ ກວດພົບຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ການຕິດວັນນະໂຣກ ໃນພວກເດັກນ້ອຍ

ແພດໝໍຄົນໜຶ່ງກວດກາເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດໂຣກວັນນະໂຣກ ເຊິ່ງແມ່ຂອງລາວໄດ້ຈັບລາວໄວ້ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງແພດບໍ່ມີພົມແດນໃນເມືອງ ມາລາກາລ, ປະເທດ ຊູດານໃຕ້. 15 ມິຖຸນາ, 2016.

ແພດໝໍຄົນໜຶ່ງກວດກາເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດໂຣກວັນນະໂຣກ ເຊິ່ງແມ່ຂອງລາວໄດ້ຈັບລາວໄວ້ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງແພດບໍ່ມີພົມແດນໃນເມືອງ ມາລາກາລ, ປະເທດ ຊູດານໃຕ້. 15 ມິຖຸນາ, 2016.

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ການກວດເລືອດທີ່ງ່າຍໆ​ພຽງຄັ້ງໜຶ່ງ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຢ່າງສູງໃນການລະບຸການ ຕິດໂຣກວັນນະໂຣກໃນພວກເດັກນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການ ປິ່ນປົວກ່ອນທີ່ມັນຈະເຕີບໂຕເປັນພະຍາດທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ. ນັ້ນແມ່ນການຄົ້ນ ພົບຂອງການຄົ້ນ ຄວ້າໂດຍບັນດານັກວິທະຍາສາດຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ຫຼາຍຄັ້ງມັນຍາກ ຫຼາຍທີ່ຈະປິ່ນໂຣກວັນນະໂຣກໃນພວກເດັກນ້ອຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຮັດສົງຄາມທົ່ວໂລກກັບໂຣກວັນນະໂຣກ ແມ່ນເພື່ອລະບຸໃຫ້ຄົນ ຮູ້ລ່ວງໜ້າດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດປິ່ນປົວມັນໄດ້ກ່ອນໂຣກດັ່ງກ່າວ ຈະເຕີບ ໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີໂອກາດຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດ.

ການຄົ້ນພົບໂຣກວັນນະໂຣກໂດຍສະເພາະໃນເດັກນ້ອຍໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີອຸປະສັກ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຜະລິດຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີ່ ໃນການໃຊ້ມັນເພື່ອປິ່ນປົວໂຣກດັ່ງ ກ່າວ.

ບັນຫາອື່ນໆ ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານພະຍາດຕິດຕໍ່ ທ່ານ Jason Andrews ຈາກມະຫາ ວິທະຍາໄລ Stanford ນັ້ນ ພວກເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄັ້ງຈະຕິດເຊື້ອໃນອະໄວຍາວະອື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກປອດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງ ​ໄຕ, ກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ສະໝອງ. ການທົດລອງຂີ້ກະເທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວພວກນີ້ໄດ້.

ທ່ານ Andrews ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານພົບເຫັນມັນໄວ ແລະ ປິ່ນປົວມັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ ແລ້ວເກືອບ 100 ເປີເຊັນແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້. ສຳລັບວິທີການປ້ອງກັນໃນເດັກ ນ້ອຍທີ່ມີການຕິດເຊື້ອແອບແຝງຢູ່ນັ້ນ, ຢາຕ້ານເຊື້ອພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນສາມາດໃຫ້ ການປ້ອງກັນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງພະຍາດທີ່ແຂງແຮງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.”

ທ່ານ Andrews ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ການກວດເລືອດ ເພື່ອປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດ​ວັນນະໂຣກ ແລະ ຄົ້ນພົບວ່າມັນມີປະສິດທິພາບເປັນຢ່າງສູງ.

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