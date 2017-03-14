ພາຍຸ ນຳເອົາຫິມະ ແລະລົມແຮງ ມາສູ່ ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ ສະຫະລັດ

ຍັງເຫລືອພຽງນຶ່ງອາທິດກວ່າໆເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນທີ່ລະດູບານໃໝ່ຈະມາເຖິງ ລົມພາຍຸ
ໃຫຍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ ກໍໄດ້ພະຍາກອນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລາະຕາມແຄມຝັ່ງພາກຕາເວັນ
ອອກຂອງສະຫະລັດ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ແລະພັດໄປສູ່ຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອ
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມສະຫະລັດ.
ຫ້ອງການພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບລົມພາຍຸຫິມະໃຫຍ່ ຢູ່ນະ
ຄອນນິວຢອກ ແລະພາກເໜືອຂອງລັດ New Jersey ແລະພາກໃຕ້ລັດ
Connecticut. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການປະກາດໃຫ້ລະວັງລົມພາຍຸລະດູໜາວ ແລະເຕືອນ
ເຖິງໄພຂອງຜົນກະທົບ ນັບແຕ່ເຂດພູຜາຂອງລັດ North Carolina ໄປຫາພາກເໜືອ
ຂອງລັດ Maine ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນກວ່າ 1,600 ກິໂລແມັດ.
ຄາດວ່າ ຈະມີຫິມະຕົກໜັກ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ New York ບາງເຂດຂອງລັດ Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Pennsylvania ແລະລັດ Vermont.
ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດ ບອກວ່າ ຈະມີຫິມະຕົກທັງໝົດສູງເຖິງ 60 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່
ໃນນະຄອນ New York. ອຸນຫະພູມໃນຂົງເຂດແມ່ນຕໍ່າກວ່າທຳມະດາສຳລັບໄລຍະນີ້
ຂອງປີ.
ບັນດາສາຍການບິນໄດ້ພາກັນຍົກເລີກຫລາຍກວ່າ 6,500 ຖ້ຽວບິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ແລະວັນອັງຄານມື້ນີ້ ພ້ອມດ້ວຍສະໜາມບິນທີ່ນະຄອນ New York, Boston,
Baltimore, Washington ແລະ Philadelphia ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບກະທົບໜັກທີ່ສຸດອີງຕາມອົງການ FlightAware ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງຖ້ຽວບິນຕ່າງໆນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຊຶ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບລົມພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງຫົວທຳອິດ
ໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫລັງຈາກໄດ້ມີອາກາດອົບອຸ່ນມາເປັນ ສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນໄດ້
ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ
ຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການຄຸ້ມຄອງ ເຫດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ ແມ່ນ
ກຽມພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຖ້າ ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ທຸກຄົນໃນລັດຖະບານແມ່ນກຽມພ້ອມຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະກໍພ້ອມ ແລ້ວ.
ຫວັງວ່າ ມັນຄົງຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງ ດັ່ງທີ່ບາງຄົນໄດ້ຄາດການເອົາໄວ້. ປົກກະຕິແລ້ວມັນ
ຈະບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ທີ່ມີໝາຍກຳນົດຈະພົບ
ປະກັບປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ວໍຊິງຕັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ເລື່ອນການ
ຢ້ຽມຢາມໄປໃສ່ວັນສຸກ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບຂາວ.
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