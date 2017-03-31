ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານເວົ້າວ່າ ລະເບີດຂະໜາດແຮງທີ່ແຕກຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້
ພັງທະລຸຕະຫລາດ ທີ່ມີຄົນອັ່ງອໍຢູ່ໃນເມືອງ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ທາງພາກຕາ
ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບອັຟການິສຖານນັ້ນ ແລະໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະນັກການເມືອງທັງຫລາຍເວົ້າວ່າ ເຫດລະເບີດແຕກຢູ່ເມືອງ Parachinar, ສູນກາງບໍລິຫານ ຂອງເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ Kurram ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ໃກ້ທາງເຂົ້າວັດຂອງຊາວ Shi’ie ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນໄຫວ້ພະສໍາລັບຜູ້ຍິງນັ້ນ.
ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ເທື່ອວ່າ ລົດລະເບີດນີ້ ຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ ຫລືໃຊ້ມືລະເບີດສະຫລະ
ຊີບ ທີ່ດໍາເນີນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ຍັງບໍ່ມີຝ່າຍໃດອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວເທື່ອ.
ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນຢ້ານວ່າ ຈໍານວນ
ຄົນເສຍຊີວິດ ຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງທັບເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນເຮລິບຄອບເຕີ
ຂອງທະຫານ ໄປຍັງເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກດັ່ງກ່າວແລ້ວ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການ
ຂົນຍ້າຍເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໄວຂຶ້ນ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Nawaz Shariff ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງ ກ່າວ
ແລະກ່າວຢືນຢັນວ່າຈະໃຊ້ “ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບບໍ່ຫວັ່ນເກງຕໍ່ໃຜ”
ເພື່ອກໍາຈັດການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ໝົດໄປຈາກປະເທດຂອງທ່ານ.
ຖະແຫລງການທີ່ອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ Shariff ກ່າວວ່າ “ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກກໍ່
ການຮ້າຍ ໄດ້ຖືກພັງທະລາຍແລ້ວ ແລະມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງທັງຊາດທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່
ເຮັດສົງຄາມອັນນີ້ ຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ການທໍາລາຍລ້າງຜານທີ່ເກີດ
ຈາກການທໍາລາຍໂດຍການກໍ່ການຮ້າຍໝົດໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນ ຂອງປະເທດເຮົາ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳປາກິສຖານ ທ່ານ David Hale ຍັງໄດ້
ປະນາມການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບປາກິສຖານເພື່ອທັບມ້າງແລະທຳລາຍຕາໜ່າງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫລະຊີບ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ Parachinar ໃນເດືອນ
ມັງກອນຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຂດ Kurram ເປັນນຶ່ງໃນ 7 ເຂດຊົນເຜົ່າ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານກາງ
ປາກິສຖານ ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນນອນຢູ່ໃນແລວຊາຍແດນກັບອັຟການິສຖານ.
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