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ເຫດລະເບີດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ Mogadishu ຂອງໂຊມາເລຍ ສັງຫານ ນຶ່ງຄົນ

ກອງກຳລັງໂຊມາເລຍ ໃນເຫດລະເບີດລົດ ໃນນະຄອນຫຼວງ Mogadishu, ໃນໂຊມາເລຍ, 27 ກຸມພາ, 2017.

ກອງກຳລັງໂຊມາເລຍ ໃນເຫດລະເບີດລົດ ໃນນະຄອນຫຼວງ Mogadishu, ໃນໂຊມາເລຍ, 27 ກຸມພາ, 2017.

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ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍກ່າ​ວວ່າ ​ເຫດ​ລະ​ເບີດແຕກ ​ໃນລະ​ເບີດທີ່​ຫ້າງ​ໄວ້​ໃນ​ລົດ ​ໄດ້​ສັງ ຫານ 1 ຄົນ ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫຼວງ Mogadishu ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້.

​ແຫຼ່ງຂ່າວຮັກສາ​ຄວາມປອດ​ໄພ ແຈ້ງ​ວ່າ ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸຊື່​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນທາງ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ ​ໂດຍ​ທາງ​ລົດ. ​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ມີ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

​ລົດ​ຄັນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ລະ​ເບີດຂຶ້ນ​ ໃນເມືອງ Waberi ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ສະໜາມ​ບິນ Mogadishu.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງນີ້​ເທື່ອ ​ແຕ່​ວ່າ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ ​ແລະ​ການ​ລອບ​ສັງຫານ ​ໃນ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ​ມັກ​ມີ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໂດຍ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ Al-Shabab.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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