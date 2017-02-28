ເຫດລະເບີດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ Mogadishu ຂອງໂຊມາເລຍ ສັງຫານ ນຶ່ງຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຊມາເລຍກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດແຕກ ໃນລະເບີດທີ່ຫ້າງໄວ້ໃນລົດ ໄດ້ສັງ ຫານ 1 ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ Mogadishu ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ແຫຼ່ງຂ່າວຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ນັ້ນ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ອອກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ໂດຍທາງລົດ. ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ມີຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ລົດຄັນດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນເມືອງ Waberi ທາງພາກເໜືອຂອງສະໜາມບິນ Mogadishu.
ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ເທື່ອ ແຕ່ວ່າເຫດລະເບີດ ແລະການລອບສັງຫານ ໃນໂຊມາເລຍ ມັກມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Al-Shabab.
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