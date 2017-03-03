ການວາງແຜນຈະສ້າງຕາໜ່າງສັງເກດການຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທຳອິດໃນ
ປະເພດດັ່ງກ່າວຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຈະເປັນການຢືນຢັນໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ
ຂອງປັກກິ່ງ ເໜືອເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງ ໃນຂະນະທີ່ສະເໜີໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນມີ
ຄຸນຄ່າແກ່ຈີນ ໃນການຊອກຄົ້ນຫານໍ້າມັນ ການຊອກຫາບໍ່ແຮ່ ແລະຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ຕໍ່ການນຳໃຊ້ທາງທະຫານ.
ສະຖາບັນສຽງສະທ້ອນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Tongji ທີ່ນະຄອນ Shanghai
ຂອງອົງການວິທະຍາສາດຈີນ ຈະສ້າງ “ຕາໜ່າງສັງການເກດການໄລຍະຍາວ”
ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມ
ອອນລາຍ Global Times ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດໃນອາທິດນີ້. ຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາສະຖານບັນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໃນອາທິດນີ້.x
ຕາໜ່າງມະຫາສະໝຸດຂອງລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້ານັກປາດສະຖາບັນ
ຄົນນຶ່ງ ໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງຕົນ ໃນວັນເສົາແລ້ວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕາໜ່າງດັ່ງ ກ່າວ
ນີ້ ຈະສະໜອງ “ເວລາໂຕຈິງ” ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນພື້ນທະເລ ຕະຫລອດທັງການສຳ
ຫຼວດຫາສານເຄມີ ຟີກສິກ ແລະຊີວະວິທະຍາ “ທີ່ຈຳເປັນຮອບດ້ານທີ່ສາມາດ
ນຳໃຊ້ ໃນຫລາຍໆດ້ານ.”
ຕາໜ່າງສັງເກດການດັ່ງກ່າວ ຈະທົບທວນຄວາມຈຳ ຂອງຫ້າຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ອ້າງ ເອົາ
ກຳມະສິດຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ພ້ອມທັງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ການ ຄວບຄຸມ
ຂອງຈີນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
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