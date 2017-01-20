ປ. ໂອບາມາ ປະນາມສະພາ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ປິດຄຸກ ຢູ່ອ່າວ Guantanamo

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Barack Obama ໄດ້ຍອມຮັບເຖິງການປະລາໄຊໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ຈະປິດຄຸກທະຫານຢູ່ທີ່ອ່າວ Guantanomo ໃນປະເທດຄິວບາ ແຕ່ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສະພາຕໍ່ຄວາມລົ້ມແຫລວດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ.
ຢູ່ໃນໜັງສືທີ່ສົ່ງໄປຫາສະພາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານໄດ້ປະນາມບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ຖື “ເອົາການເມືອງ ຢູ່ເໜືອໄປກ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງຜູ້ເສຍພາສີ.”
ທ່ານ Obama ກ່າວຢູ່ໃນໜັງສືສອງໜ້າ ທີ່ສົ່ງໄປໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເປັນປະທານາ ທິບໍດີຂອງທ່ານວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ “ບໍ່ຄວນທີ່ຈະເປີດເລີຍ ມາແຕ່ ຕອນທຳອິດພຸ້ນ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວທີ່ເໜືອໄປກວ່າການເມືອງ ທີ່ສະພາຢືນຢັດວ່າ ຈະໃຫ້ສະຖານແຫ່ງນີ້ເປີດຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານ Obama ໄດ້ປະກາດເວລາທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີເມື່ອ ແປດປີກ່ອນວ່າ ຈະປິດສະຖານທີ່ດ່ັງກ່າວ ໃນປີທຳອິດຂອງທ່ານ ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງສອງພັກການເມືອງ ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍຍາມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຄົນຕິດຄຸກຢູ່ທີ່ນັ້ນມີຢູ 41 ຄົນ ມາຮອດວັນພະຫັດວານນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ລັດຖະບານຄົນນຶ່ງຢືນຢັນວ່າ ນັກໂທດອີກສີ່ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກຄຸກໄປແລ້ວ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ປະກາດ ບໍ່ພໍພຽງແຕ່ຈະເປີດຄຸກຢູ່ອ່າວ Guantanamo ໄວ້ແຕ່ຍັງຈະເພີ້ມຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍ່ການຮ້າຍ ໄປກັກຂັງໄວ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສວ່າ ອາດຈະມີທັງສັນຊາດອາເມຣິກັນຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວຢ່າງມີຊື່ສຽງ ໃນຂະນະທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງໃນປີແລ້ວນີ້ ວ່າ “ພວກເຮົາຈະສົ່ງພວກຄົນບໍ່ດີໄປເຂົ້າໃຫ້ຈົນເຕັມ ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າໂລດພວກ ເຮົາຈະເອົາໃສ່ໃຫ້ເຕັມທີ່."
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ” ຖ້າຫາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍ່ການຮ້າຍໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ນັ້ນ.
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