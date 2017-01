ລະເບີດສະຫຼະຊີບແຕກໃນ ນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ ເຮັດໃຫ້ 13 ຄົນເສຍຊີວິດ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣັກ ກ່າວວ່າ ລະເບີດສະຫຼະຊີບລູກໜຶ່ງທີ່ແຕກຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບ ຄົນ.

ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.

ມືລະເບີດລົດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ກົດປຸ່ມລະເບີດຂອງເຂົາ ຢູ່ທາງເຂົ້າຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີຄົນໜາ ແໜ້ນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນເມືອງທີ່ມີຊາວມຸສລິມນິກາຍ ຊີໄອ ອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

Iraqi officials say a suicide bomb blast in Baghdad has killed at least 13 people and wounded dozens more.

The Islamic State group has claimed responsibility for the attack.

The suicide car bomber set off his explosives at the entrance of a busy market Sunday in a mainly Shi'ite district.