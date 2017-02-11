ລົດຮຸ່ນໃໝ່ Bolt EV ເປັນພະເອກ ຂອງ ງານວາງສະແດງລົດ ໃນວໍຊິງຕັນ ປີ 2017

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ງານສະແດງລົດຍົນປີ 2017 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນສຸກ ຜ່ານມາໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊີງຕັນ
ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງລົດລຸ້ນໃໝ່ຫຼາຍໆແບບ. ໃນເມືຶ່ອລົດ
ທີ່ຂັບດ້ວຍຕົວເອງຍັງມີເວລາເຫຼືອຢູ່ ພວກຜູ້ຜຼິດ ຈຶ່ງພາກັນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ພວກລູກຄ້າສົນໃຈ ກັບລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍ
ໄຟຟ້າ ທີ່ແລ່ນສະດວກກວ່າ ຂີ່ສະບາຍກວ່າ ທັງຮູບຊົງງາມ. ແລະການປະຢັດນ້ຳມັນ
ຂອງລົດລຸ້ນກໍໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ດ່ັງທີ່ ນັກຂ່າວ ຂອງ VOA George Putic ມີລາຍ
ງານ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳສະເໜີທ່ານ.
ຖ້າທ່ານຢາກມີປະສົບການ ຢາກຂັບລົດແບບສູ້ຊົນ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄ່ານ້ຳມັນ ບໍ່ສົນໃຈ
ເລື່ອງຄວັນເສຍ ຫຼື ແມ່ນກະທັ່ງການເພພັງ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ ທ່ານກໍຈະສາມາດ
ຊື້ລົດແບບຈຳລອງມາໃຊ້ກໍໄດ້.
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ປາກົດວ່າ ພວກຜູ້ບໍລິໂພກ ຈະພາກັນສົນໃຈລົດໃໝ່ ແບບທີ່ແລ່ນ
ດ້ວຍໄຟຟ້າທັງໝົດ ຫຼືບໍ່ກໍແມ່ນແບບ hybrid ທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າມັນແດ່ແລະໄຟຟ້າແດ່.
ຫຼັງຈາກການລິເລີ່ມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດດ້ວຍລົດສີ່ປະຕູແລ່ນດ້ວຍໝໍ້ໄຟ Chevy
Volt ແລ້ວ ບໍລິສັດ GM ກໍໄດ້ແນະນຳລົດລຸ່ນໃໝ່ ຄື Bolt EV ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ electric
vehicle ທີ່ຖືກກວ່າແລະ ກະທັດລັດກວ່າ ຊຶ່ງ Chevrolet ເວົ້າວ່າ ມີຜົນດີ ແຕກຕ່າງ
ກັນ 2 ຢ່າງ.
ທ່ານ Joe Lamuraglia ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກເຈົ້າສາກໄຟ
ໃສ່ແລ້ວ ເຈົ້າຈະແລ່ນໄດ້ ຮອດ 238 ໄມລ໌ ຫຼື 380 ກິໂລແມັດ ແລະລາຄາມັນຈະເລີ່ມ
ໄປ ຕັ້ງແຕ່ 37,495 ໂດລາ ຍັງບໍ່ທັນສົມຄ່າພາສີໃສ່ ຊໍ່ານັ້ນ ກໍພໍຊື້ໄດ້ຢູ່ ສຳລັບລົດ
ໄຟຟ້າ.”
ພາຍໃນເດືອນ ກັນຍານີ້ ລົດ Bolt EV ກໍຈະມີອອກຂາຍໃນທົ່ວສະຫະລັດທັງໃນຢູໂຣບ
ບ່ອນທີ່ຈະເອີ້ນວ່າ Opel Ampera E. ໂດຍຈະແລ່ນໄດ້ເທື່ອນຶ່ງໃນໄລຍະ 380 ກິໂລ
ແມັດ.
ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດ Chevolet ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ສ້າງລົດທີ່ຂັບດ້ວຍຕົນເອງ
ຂຶ້ນມາ ໂດຍຈະປະກອບໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງການບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Lyft
ຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້ Bolt EV ທີ່ເປັນເທັກໂນໂລຈີໃໝ່.
ສ່ວນອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດ Ford ກໍແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ ຖືເອົາຂະໜາດຫຼືຄວາມໃຫຽ່
ແລະຄວາມແຮງຂອງລົດເປັນສຳຄັນຢູ່.
ເຖິງແມ່ນລົດ Ford Mustang ລຸ່ນໃໝ່ ຈະຖືວ່າປະຢັດ ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຂະໜາດ 2.3 ລີດ
ທີ່ມີ 310 ແຮງມ້າ ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງໃຊ້ນ້ຳມັນເຖິງ 10 ລີດ ຕໍ່ 100 ກິໂລແມັດ ເລລາຂັບ
ຢູ່ໃນເມືອງ.
ສຳຫຼັບພວກທີ່ມັກລົດສປ໊ອຕນັ້ນ ບໍລິສັດ Chrysler-Fiat ກໍແມ່ນໄດ້ອອກແບບແນວໃໝ່
ຄື Jeep Compass ທີ່ມີລະບົບຍຶດໜ່ຽວດີຫົນທາງໄດ້ດີ ຊຶ່ງຈະປ່ອຍໃຫ້ຄົນຂັບເລືອກ
ເອົາ ວ່າຕົນຈະຂັບຢູ່ເທິງຫິມມະ ຢູ່ເທິງຂີ້ຊາຍ ເທິງຂີ້ຕົມ ຫຼືເທິງຂີ້ຫີນ.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຂອງລົດ Compass ແມ່ນ 20 ພັນໂດລາ.
ບໍລິສັດ Toyota ໄດ້ລ້ຳໜ້າ ຄູ່ແຂງອື່ນໆ ໄດ້ເປີດຕົວລົດ Camry ປີ 2018 ຊຶ່ງເປັນລົດ ຊີແດນແບບຄອບຄົວ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ ຢູ່ໃນອາເມຣິກາ. ໃນການ
ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ພວກຄົນໜຸ່ມໄປຊື້ ທາງບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງສິ່ງທີ່ສຳຄັນ
ທີ່ອອກແບບມາ ໃຫ້ເປັນລົດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເປັນໜ້າຂັບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານນາງ Amanda Mccoy ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການຜລິດຂອງບໍລິສັດ Toyota ກ່າວວ່າ
“ພວກເຮົາ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນແນວໂນ້ມຂອງໂລກລົງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວຖັງກວ້າງ
ອອກພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍເຫຼັກແໜບໃສ່ດ້ານຫຼັງຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ມັນອ່ອນນິ້ມຂຶ້ນອີກ
ແລະຕອບຮັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຊຶ່ງເວົ້າລວມແລ້ວ ແມ່ນເປັນແບບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄວ້ກ່ອນ.”
ນອກຈາກນັ້ນ ງານສະແດງລົດຍົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊີງຕັນດີຊີ ຍັງໄດ້ມີລົດຕູ້ ຂະໜາດ
ນ້ອຍຫຼາຍຄັນມາສະແດງຕາມເຄຍ ມີລົດກະບະ ແລະລົດສປ໊ອຕ ຮວມທັງຕົວຢ່າງຂອງ
ລົດທີ່ຈະອອກມາໃນພາຍຂ້າງໜ້ານຳ. ສ່ວນວ່າ ລົດທີ່ຂັບດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນ ມັນຍັງຢູ່ໃນ
ຂັ້ນຕອນຂອງການທົດລອງຢູ່.
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