ອອສເຕຣເລຍ ທັບມ້າງ ແຜນກໍ່ການຮ້າຍ ໃນ ວັນຄຣິສມັສ

ຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າວາງແຜນໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ນະຄອນ Melbourne ປະເທດອອສເຕຣເລຍໃນວັນຄຣິສມັສ ໄດ້ຖືກຈັບ ແລະການວາງແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງຕຳຫຼວດໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Andrew Colvin ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນຊິດນີວ່າ “ນີ້ແມ່ນການລົບກວນທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ອັນທີ່ອາດສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ພວມຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Melbourne. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກ ເຮົາໄດ້ກຳຈັດໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້ ໂດຍທັງໝົດແລ້ວ.”
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຕົ້ນຕໍນັ້ນແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 7 ຄົນ ພວກເຂົາທັງໝົດມີອາຍຸ 20 ກວ່າປີຕ່າງກໍໄດ້ຖືກຈັບ ແຕ່ວ່າ 2 ຄົນ ຊາຍນຶ່ງ ຍິງນຶ່ງ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ຕຳຫຼວດ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຫ້າຄົນຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດລັດວິກຕໍເຣຍ ທ່ານ Graham Ashton ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງດ້ວຍຕົນເອງແລະໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈຈາກການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ວາງແຜນໂຈມຕີ ສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຢູ່ໃນຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຮວມທັງ ສະຖານີລົດໄຟທີ່ຖະໜົນ Flinders ຈະຕຸ ລັດ Federation ແລະພະວິຫານ St. Paul.
ທ່ານ Ashton ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ໃນໄລຍະສອງອາທິດຜ່ານມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ທຳການສືບສວນທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນກັບການສ້າງຕັ້ງໃນອັນທີ່ພວກເຮົາ ເຊື່ອວ່າ ເປັນການ ວາງແຜນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະດຳເນີນການ ໃນອັນທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ເປັນການໂຈມຕີ ຫລາຍຮູບແບບ ຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ອາດມີຂຶ້ນໃນວັນຄຣິສມັສນີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າ ການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນທີ່ໃຊ້ຕຳຫຼວດປະມານ 400 ຄົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້ໝົດໄປ. ທ່ານ Ashton ກ່າວວ່າ ການກວດຄົ້ນ ມີຂຶ້ນໃນແລງວັນພະຫັດ ແລະເຊົ້າ ວັນສຸກມື້ນີ້.
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