ລັດຖະບານລາວສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫລາຍກວ່າ 11 ຕື້ກີບ ຈາກການປະມູນຂາຍລົດ
ປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ 14 ຄັນ ຂອງບັນດາການນໍາຂັ້ນສູງ ຊຶ່ງລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຄາສູງທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ຄໍາລາວັນ ຈັນທະລາວັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ລາວ ຖະແຫລງ ວ່າ ການປະມູນຂາຍລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ 14 ຄັນ ຂອງບັນດາການນໍາຂັ້ນສູງຂອງພັກ-ລັດ ເມື່ອວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ
ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 11 ຕື້ 600 ລ້ານກີບ ຫລືປະມານ 1.45 ລ້ານ
ໂດລາ ໂດຍມີ 60 ກວ່າພາກສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້.
ລົດຍົນທັງ 14 ຄັນທີ່ໄດ້ຈັດປະມູນນັ້ນ ປະກອບມີລົດ BMW ລຸ້ນ 730Li 7 ຄັນແລະລົດ Mercedes Benz ແລະລຸ້ນ S350 7 ຄັນ ໂດຍເປັນການປະມູນຂາຍລົດຢ່າງເປີດ
ກ້ວາງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທຸກປະການ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນ
ດອນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ການເງິນໃນຖານະຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບ ໃນ
ການຈັດການປະມູນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
ພວກເຮົາກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 225/ສນຍ ເພື່ອແຈ້ງເຖິງ
ບັນດາທ່ານນັກທຸລະກິດ ນິຕິບຸກຄົນ ບໍລິດສັດ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
ຊື້ລົດທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ພະນັກງານການນໍາຂັ້ນສູງ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຈໍານວນທັງໝົດ
14 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນລົດ BMW ລຸ້ນ 730Li 7 ຄັນ ແລະລົດ Mercedes Benz ແລະລຸ້ນ
S350 7 ຄັນ ດ້ວຍຮູບແບບການປະມູນທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ໂປ່ງໃສ ກວ້າງຂວາງ ແລະ
ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍເຮັດການປະມູນກັບທີ.
ລົດ BMW ລຸ້ນ 730Li ປ້າຍທະບຽນ ກພ-8896 ຊຶ່ງເຄີບເປັນລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງ
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນັ້ນ ໄດ້ຖືກປະມູນຂາຍໄປໃນລາຄາສູງທີ່
ສຸດກໍຄື 1,330 ກີບ ຈາກລາຄາປະມູນ ເລີ້ມຕົ້ນ 830 ລ້ານກີບ ສ່ວນຮອງລົງມາກໍຄືລົດ
ປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານ ພານຄໍາ ວິພາວັນ, ຮອງປະທານປະເທດ ທີ່ປະມູນຂາຍໄປ
ໃນລາຄາ 1,300 ລ້ານກີດ ຕິດຕາມດ້ວຍລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ປານີຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ
ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດ, ຕາມລໍາດັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ກໍຍັງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເລກທີ 142 ວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂ ລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນທົ່ວປະເທດເມື່ອວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ
ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ກະຊວງການເງິນ ແລະໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດ
ສອບ ແລະແກ້ໄຂລົດຍົນນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈໍານວນ 5,639 ຄັນ ໃຫ້ສໍາເລັດໄວທີ່ສຸດ
ທັງຍັງຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ນໍາເຂົ້າລົດ ສົ່ງຕໍ່ໄປປະເທດທີສາມ ຈໍານວນ 1,947 ຄັນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນ 4 ເດືອນອີກດ້ວຍ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ລະບຸວ່າ ໃນສົກປີ 2015-2016 ທີ່
ຜ່ານມາຂະແໜງການພາສີ ໄດ້ວາງແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກການນໍາເຂົ້າຍານ
ພະຫະນະໃຫ້ໄດ້ 2,426 ຕື້ກີບ ຫາກແຕ່ກໍສາມາດເກັບໄດ້ຕົວຈິງ ພຽງ 1,828 ຕື້ກີບ
ຄິດເປັນ 75.34% ຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງກໍມີສາເຫດມາຈາກການນໍາເຂົ້າລົດຍົນ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງລົດຍົນ ທີ່ນໍາເຂົ້າໂດຍກະຊວງປ້ອງ
ກັນປະເທດ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອີກດ້ວຍຈໍານວນ 1,254 ຄົນ.
ທາງດ້ານທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງຊາດຖະ
ແຫລງໃນຮອບປີຜ່ານມາອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ກວດພົບວ່າ ລັດຖະບານລາວ
ສູນເສຍລາຍຮັບໄປ ຄິດເປັນມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 2,000 ຕື້ກີບ ຫລື ເກີນກວ່າ 250 ລ້ານ
ໂດລາ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ກົມພາສີ ໄດ້ມີການຍົກເວົ້ນພາສີນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ແລະ
ຍານພະຫະນະໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ທັງກໍຍັງກວດພົບວ່າ 116
ໜ່ວຍງານລັດບໍ່ໄດ້ຈັດສົ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າ
ລວມເຖິງ 749.22 ຕື້ກີບ.
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