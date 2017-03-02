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ສະມາຊິກພັກ Democrats ໃນລັດຖະສະພາ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ
Jeff Sessions ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ເມື່ອເດືອນພະຈິກຜ່ານມານີ້ ຫຼືບໍ່ ກໍໃຫ້ລາ
ອອກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ Sessions ໄດ້ພົບພໍ້ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານ Sessions ໄດ້ສະໜັບສະໜູນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ ການໂຄສະ
ນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບໜ້າທີ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນກະຊວງຍຸຕິທຳແລ້ວນັ້ນ ທ່ານ
Sessions ໄດ້ຖືກຊັກຖາມ ໃນລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ
ທ່ານ ໃນເດືອນມັງກອນວ່າ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າຫາກຫຼັກຖານປາກົດອອກມາວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດກໍຕາມ ໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ
ຣັດເຊຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຄັ້ງນຶ່ງ ຫຼືບໍ່ ກໍສອງຄັ້ງ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນ ບໍ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຣັດເຊຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ສາ ມາດໃຫ້
ຄວາມເຫັນໃດໆ ໃນເລື່ອງນີ້,” ນັ້ນແມ່ນຄຳຕອບຂອງທ່ານ Sessions.
ທ່ານ Sessions ໄດ້ພົບປະກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergei
Kislyak ໃນເດືອນກໍລະກົດ ໃນພິທີນຶ່ງ ຢູ່ຂ້າງນອກ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກ Republican ແລະອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານຢູ່ລັດຖະສະພາ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງ Sarah Isgur Flores ກ່າວວ່ວາ “ມັນບໍ່ມີຫຍັງ
ເລີຍ ແມ່ນແຕ່ນ້ອຍ ທີ່ຈະເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດ” ກ່ຽວກັບຄຳໃຫ້ການ ຂອງທ່ານ
Sessions ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງໃຫ້ການຕໍ່ສະພາ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ
ຂອງທ່ານ.
“ທ່ານໄດ້ຖືກຖາມ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ Trump ບໍ່ແມ່ນການພົບປະກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະສະມາຊິກຄະນະກຳມາການ
ກອງທັບ.”
ຖະແຫຼງຂ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງທ່ານ Sessions ໄດ້ລະບຸວ່າທ່ານ “ບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບປະ
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ເພື່ອຫາລືກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄສະນາຫາສຽງເລີຍ.”
ອົງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳກຳລັງທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ກໍ່ກວນການ
ເລືອກ ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີການພົວພັນ ລະຫວ່າງ
ຄະນະ ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ Trump ແລະລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຂອງທ່ານ
Vladimir Putin. ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ ກໍພວມທຳການສືບສວນ
ຂອງຕົນ ແລະຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ກໍໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂອບເຂດ
ຂອງການສືບສວນ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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