ມີຢ່າງນ້ອຍ 60 ຄົນ ຖືກສັງຫານ ໃນການໂຈມຕີ ສະຫຼະຊີບ ທີ່ມາລີ

ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ al-Qaida ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນໂຈມຕີສະຫລະຊີບໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ
ໃນພາກເໜືອຂອງມາລີທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກທະຫານແລະອະດີດພວກກະບົດຢ່າງນ້ອຍ
60 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 115 ຄົນ.
ລົດຍົນທີ່ບັນຈຸລະເບີດເຕັມອັດຕາ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍທະຫານ ທີ່ເມືອງ Gao
ບ່ອນທີ່ພວກທະຫານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນໂຮມຊຸມນຸມກັນໃນຕອນເຊົ້າ.
ທະຫານພວກນີ້ແມ່ນກອງກຳລັງກົນໄກການປະຕິບັດງານຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາກອງກຳລັງລັດຖະບານແລະອະດີດກະບົດ Tuareg ຊຶ່ງໄດ້ມາກໍ່ຕັ້ງເປັນກຳລັງລາດຕະ ເວນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາສັນຕິພາບມາລີ ປີ 2015.
ກຸ່ມ Al Mourabitoune ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ al-Qaida ໃນເຂດ
ພາກເໜືອຂອງອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການໂຈມຕີນີ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດມາລີ ທ່ານ Abdoulaye Diop ເອີ້ນການໂຈມຕີນີ້ວ່າ ເປັນ “ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວ ແລະ ປ່າເຖື່ອນ.”
“ການໂຈມຕີນີ້ ບໍ່ຄວນຈະຫັນເຫພວກເຮົາ ໃນການເດີນເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້
ສັນຕິພາບ ແລະການເອົາບາດກ້າວຕໍ່ຕ້ານພວກທີ່ພະຍາຍາມທຳລາຍຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Diop ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບມາລີ ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ມາລີ ຈະໄວ້ທຸກເປັນເວລາ 3 ມື້ ເພື່ອເປັນການອາໄລ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ແລະປະຕິຍານວ່າ ພວກທີ່ກະທຳການຊົ່ວຮ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງຖືກຄົ້ນພົບ ແລະນຳໂຕມາລົງໂທດ.
ຫົວໜ້າຮັກສາສັນຕິພາບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Herve Ladsous ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ ກະທຳຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນມາລີ
ໂດຍເຕືອນວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າ ສະຖານະການດ້ານຄວາມປອດໄພຍັງສືບຕໍ່ໍຊຸດ ໂຊມລົງ
ໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້ ກໍຈະບໍ່ມີສັນຕິພາບ ໃຫ້ຮັກສາແລ້ວ ຢູ່ໃນມາລີ.”
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