ນັກໂທດ 60 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນເຫດການ ວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃນຄຸກ ຂອງບຣາຊີລ

ຢ່າງນ້ອຍ 60 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຄຸກຂອງລັດ Amazonas ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດບຣາຊີລ ຊຶ່ງບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຕົວເລກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ອາດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ບັນຫາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສູນຄຸມຂັງ Anisio Jobim ໃນເມືອງ Manaus ແລະທາງການ ຄວບຄຸມສະຖານະການໄວ້ໄດ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ລາຍງານຕ່າງໆ ຂອງສື່ຂ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວວ່າ ມີຊາກສົບຫົວກຸດ ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຖືກໂຍນຂ້າມກຳແພງຄຸກ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມວຸ້ນວາຍກຳລັງເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ນັ້ນ ຍ້ອນສົງຄາມ ລະຫວ່າງ ພວກແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກກັນ.
ຫົວໜ້າຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງລັດ ທ່ານ Sergio Fontes ກ່າວວ່າ ພວກນັກໂທດ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຫລົບໜີອອກໄປໄດ້ ໃນລະຫວ່າງ ຄວາມສົນລະວົນ ແລະ ພວກນັກໂທດ ທັງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກນັບ ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ມີຫຼາຍປານໃດ ທີ່ຫລົບໜີໄປໄດ້. ຄວາມ
ວຸ້ນວາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ຖືກບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນຫຼາຍໆປີ ຜ່ານມາ.
ບັນດາກຸ່ມສິ້ງຊອມສາກົນ ເຊັ່ນ ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ຫຼື HRW ໄດ້ຕຳນິຕິຕຽນ ບຣາຊີລ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຄຸມຂັງຂອງປະເທດນີ້ ບ່ອນທີ່ມີສະພາບການຄຸມຂັງ ທີ່ແອອັດເກີນກຳນົດ ຊຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ເຫດການຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ພວກນັກໂທດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມ ຮຸນແຮງ ແລະ ການຖືກເກນເປັນສະມາຊິກ ໂດຍພວກແກ້ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງກຸ່ມນີ້ ໄດ້ອ້າງ
ເຖິງ ການ ຂາດແຄນ ດ້ານການຄວບຄຸມ ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງຄຸກນັ້ນ.
ສະພາບ ການຄຸມຂັງທີ່ໜາແໜ້ນເກີນໄປ ເປັນບັນຫາທົ່ວໄປໃນຄຸກ ຢູ່ໃນປະເທດ
ລາຕິນ ອາເມຣິກາ ແຫ່ງນີ້.
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