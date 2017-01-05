ການພົວພັນ ກັບເອເຊຍ ຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນສາຍຕາຂອງ ບັນດານັກວິເຄາະ

ໃນປະມານສອງອາທິດຂ້າງໜ້າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະສາບານໂຕ ເປັນປະທານາ
ທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບບັນຫາພາຍໃນປະເທດ
ຫຼາຍໆຢ່າງ ບາງສ່ວນນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງຫລັກ ທີ່ຮັບປະກັນຄະແນນໃຫ້ທ່ານ ໃນພວກ
ລັດທີ່ຍັງຕັດສິນໃຈບໍ່ໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ. ຫາກແຕ່ວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານທຣຳ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໄດ້ກ້າວ
ເຂົ້າໄປ ໃນວົງການການທູດ ໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງ ຜ່ານທາງ Twitter. ໃນທັນ ໃດທີ່ທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທ່ານທຣຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມື ກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ອັນຮີບ
ດ່ວນທັງຫຼາຍ ຈາກທົ່ວໂລກ ນັ້ນ.
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ອາດເປັນຄົນທຳອິດ ທີ່ຈະເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ໃຫ້ແກ່ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ຫາກໍສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ໆ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ Kim ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍ ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະທຳການທົດລອງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ. ອັນເປັນອາວຸດ ຊຶ່ງເວລາໃດສົມບູນແບບແລ້ວ ມັນອາດຈະມາຮອດທະວີບ ອາເມຣິກາເໜືອ ໄດ້.
ທ່ານ Jonathan Miller ຈາກສະຖາບັນ EastWest ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ ຄວາມແຕກກັນ ຂອງຂໍ້ຄວາມທັງຫຼາຍ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ຂຽນລົງທາງ Twitter ຂອງທ່ານທຣຳ ຄວນມອງເບິ່ງແບບທົ່ວໄປ.
ທ່ານ Miller ເວົ້າວ່າ “ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນດ້ານຂອງ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງຄະນະລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ກໍແມ່ນວ່າ ມັນຈະ ຕ້ອງຮັກສາ ຄວາມສາມັກຄີກັບ ບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນໄວ້ ເຊັ່ນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານທຣຳ ອາດໄປພຽງຄົນດຽວ ແລະ ຫາທາງເຈລະຈາສອງຝ່າຍ. ອັນນັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວ ອັນທີ່ເກົາຫຼີ ເໜືອ ແມ່ນກຳລັງ ຢາກໃຫ້ເປັນ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບສາຍໂທລະສັບ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ Tsai Ing-wen ຍັງຈະເປັນບັນຫາທ້າທາຍບາງສ່ວນທາງດ້ານການທູດ ຊຶ່ງນັບຕັ້ງແຕ່
ທ່ານ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຢ່າງເປີດເຜີຍ ເຖິງການເຄົາລົບ ປະເພນີອັນຍາວນານ ນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”. ໃນເວລາ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງສາຍສຳພັນ ກັບປັກກິ່ງ ໃນປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ ຕົນໄດ້ຕັດສາຍສຳພັນ ທາງການທູດກັບໄຕ້ຫວັນ ໂດຍເປັນການຮັບຮູ້ວ່າ ສາທາ ລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຄອມມິວນິສນັ້ນ ເປັນລັດຖະບານຂອງຈີນ ພຽງລັດຖະບານດຽວ ຫຼື “ຈີນດຽວ” ນັ້ນ.
ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ Miller ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທະເລຈີນໃຕ້ ຍັງຈະສືບຕໍ່
ເປັນເຂດທີ່ສະຫະລັດສູນເສຍອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງ. ພວກເຮົາໄດ້ມອງ ເຫັນແມ່ນ
ກະທັງວ່າໃນຊຸມມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຄິດວ່າ ຈີນຍັງຈະສືບຕໍ່ກົດດັນຢ່າງໜັກ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.”
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