ໂຕເລກ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທ້ວງ ຢູ່ ເວເນຊູເອລາ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 20 ຄົນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງເປັນເວລາ 3 ອາທິດແລະຄວາມຮຸນ
ແຮງທີ່ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກໃນປະເທດເວເນຊູເອລາເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 20 ຄົນແລ້ວ
ໂດຍທີ່ 11 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄືນວັນພະຫັດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການ
ບຸກເຂົ້າໄປລັກເອົາເຄື່ອງຂອງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດເທື່ອຫຼ້າສຸດນີ້ ມີຂຶ້ນທີ່ຄຸ້ມ El Valle ໃນນະຄອນ
ຫຼວງກາຣາກາສ ເວລາຜູ້ຄົນກຸ່ມນຶ່ງຖືກໄຟຟ້າຊັອດຕາຍ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາ
ຍາມຈະລັກເອົາຕູ້ເຢັນທີ່ຮ້ານເຮັດເຂົ້າຈີ່.
ນອກນັ້ນ ໃນຄືນວັນພະຫັດ ຍັງມີຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຖືກຍິງຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການປະ
ທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານ Carlos Ocariz ເຈົ້າເມືອງໆ Sucre ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ
ຂອງຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ ຜ່ານທາງ Twitter ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳ
ການສືບສວນແລະລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້.
ທ່ານຂຽນວ່າ “ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດອັນແສນສາຫັດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາຍງານການ
ເສຍຊີວິດຍ້ອນການຖືກຍິງຕາຍຂອງທ້າວ Melvin Guaitan ຄົນງານຜູ້ຕ່ຳຕ້ອຍ
ຢູ່ທີ່ຄຸ້ມ Petare ຂອງເມືອງ Sucre. ພວກເຮົາຂໍທວງໃຫ້ ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວ
ກັບຄົນຮ້າຍແລະນຳໂຕຜູ້ກ່ຽວມາລົງໂທດ.”
ທ່ານ Ocariz ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຫຼືແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃຫ້ຊາບ
ວ່າ ທ້າວ Guaitan ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຫລືບໍ່.
ຄຸ້ມຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສ ແມ່ນມີການປະທ້ວງ ເກືອບວ່າທຸກໆມື້ແລະ
ເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນໄລຍະນຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຂະນະທີ່ປະເທດ
ເວເນຊູເອລາພວມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ວິກິດການ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນອາຫານແລະຢາປົວພະຍາດ ແມ່ນນັບມື້ນັບຫາຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ.
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄືນວັນພະຫັດ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍພວກເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ເປັນ
ອອກຈາກໂຮງໝໍຄອດລູກແຫ່ງນຶ່ງເວລາມີການຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໄປໃສ່ຕຶກອາ
ຄານດັ່ງກ່າວ. ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຕຳຫຼວດປາບຈະລາ
ຈົນ ເປັນຜູ້ຍິງລະເບີດ ແຕ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Delcy Ro-
driguez ກ່າວວ່າ ກຸ່ມປະກອບອາວຸດທີ່ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍ
ດີ Nicolas Maduro ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
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