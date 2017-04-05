ມີການຈັບກຸມ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ເຫດລະເບີດແຕກ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ຣັດເຊຍ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນ ຂອງລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍເອເຊຍກາງ 6 ຄົນໃນນະຄອນ St. Pertersburg ທີ່ສົງໄສໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ການຮ້າຍ, ສອງມື້ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ
ໃຕ້ດິນທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມຄົນພວກນັ້ນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເກັບເກນເອົາຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໆຈາກສະທາລະນະລັດ
ເອເຊຍກາງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ
2015 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່
ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງກຸ່ມດັ່ງ ກ່າວກັບ ເຫດລະເບີດທີ່ໄດ້ສັງຫານ
ປະຊາຊົນ 14 ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະບຸຕົວທ້າວ Akbarzhon Dzhalilov ອາ
ຍຸ 22 ທີ່ເກີດຢູ່ Kyrgyzstan ເປັນມືລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີດັ່ງ
ກ່າວ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກ ນັບແຕ່ ຈີນ ຢູໂຣບ ຕະຫລອດທັງ ບຣາຊີລ ຕ່າງກໍໄດ້ພາກັນສະ
ແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້. ປະທານາທິບໍ
ດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ
Vladimir Putin ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອຮັບມືກັບການ
ໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrov ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະ
ແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈທີ່ ຣັດເຊຍໄດ້ຮັບຈາກທົ່ວໂລກ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຄວາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່
ການຮ້າຍ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມໃຊ້ “ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍພູມ
ສາດການເມືອງທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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