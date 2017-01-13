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ທ່ານ Kerry ພົບປະ ພວກຜູ້ນຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ຮາໂນ່ຍ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ John Kerry ສຳພັດມືກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອບິນທີ່ ນະຄອນຮາໂນ່ຍ.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ John Kerry ສຳພັດມືກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອບິນທີ່ ນະຄອນຮາໂນ່ຍ.

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ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ກຳລັງ​ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການ​ເດີນ ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຖ້ຽວສຸດ​ທ້າຍ​ໃນ​ນາມນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳຂອງ​ຫວຽດນາມ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ຮາ​ໂນ່ຍ.

ທ່ານ Kerry ກ່າວ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພົບ​ປະ​ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Nguyen Xuan Phuc ​ແລະ​ຮັກສາ​ການ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າ​ງປະ​ເທດທ່ານ Bui Thanh Son ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີທີ່​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ຫວຽດນາມ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ ກຳລັງສື​ບຕໍ່​ພັດທະ ນາ ຄວາມ​ສຳພັນ​ທີ່​ພວມ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະຫຍາຍໂຕ​.”

ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບປະຫວັດການ​ເຄົາລົບ​ນັບຖື​ສິດ​ທິ​ມະນຸດຂອງ​ຫວຽດນາມໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ນັ້ນ ທ່ານ Kerry ກ່າວ​ວ່າ “​ໄດ້​ມີການ​ເອ​ໄ​ບາດ​ກ້າວຫລາຍ​ ​ແຕ່ກໍ​ຍັງມີ​ບັນຫາ​ທ້າ​ທາຍ ຈຳນວນ​ນຶ່ງ.”

ທ່ານ​ມີ​ກຳນົດທີ່​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂດສາມຫລ່ຽມ​ປາກ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສູ້​ລົບ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ສົງຄາມ​ຫວຽດນາມ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ​ແລ້ວທ່ານ Kerry ກໍຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ​ນະຄອນ​ປາຣີ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງປະຊຸມ​ສັນຕິ​ພາບພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ແລະເດີນທາງ​ຕໍ່ໄປ​ຍັງນະຄອນ​ລອນ​ດອນ ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson.

ທີ່​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແວ່​ແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າ​ຍ​ໃນການ​ເດີນທາງ​ ​ໃນ​ນາມລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສະຫະ ລັດນັ້ນ ທ່ານ Kerry ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ ຢູ່​ທີ່​ນະ ຄອນ Davos ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ.

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Kerry Vietnam
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