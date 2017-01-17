ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ການຊອກຄົ້ນຫາ ຖ້ຽວບິນ MH370 ໃຕ້ທະເລ ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍປາດສະຈາກ ຮ່ອງຮອຍ ຂອງເຮືອບິນ

ພາບເມື່ອວັນທີ 31 ມີນາ 2014 ທີ່ເຫັນເງົາ ຂອງເຮືອບິນກອງທັບອາກາດ Royal New Zealand P3 Orion.

ພາບເມື່ອວັນທີ 31 ມີນາ 2014 ທີ່ເຫັນເງົາ ຂອງເຮືອບິນກອງທັບອາກາດ Royal New Zealand P3 Orion.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເກືອບ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສາຍ​ການບິນ​ມາ​ເລ​ເຊຍຖ້ຽວ​ບິນ 370 ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດລົງ ຢ່າງ​ບໍ່​ໄດ້ຜົນ ​ແລະ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຂັດຂ້ອງ​ໃຈ​ຢູ່ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ລູກ​ເຮືອ ​ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​ຊອກຄົ້ນ​ຫາ​ຢູ່ໃຕ້​ທະ​ເລ​ເລິກ​ເປັນ​ບໍລິ​ເວນ ກວ້າງ​ຂອງ​ມະຫາ​ສະມຸດ​ອິນ​ເດຍ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ເຮືອບິນ​ເລີຍ.

ສູນ​ກາງປະສານງານ​ຮ່ວມຂອງອົງການຕ່າງໆຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍທີ່ໄດ້້​ໃຫ້ການ​ຊ່ວ​ຍເຫລື​ອ ​ໃນ​ການ​ຕາມ​ລ່າ​ຊອກຄົ້ນ​ຫາ​ເຮືອບິນ Boeing 777 ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 160 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຢູ່​ໃນ​ນ່ານນໍ້າ​ທີ່​ໂດດດ່ຽວ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອອສເຕຣ​ເລຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ລູ​ກ​ເຮືອ​ໄດ້ເສັດ​ສິ້ນ ການກວດ​ຄົ້ນທີ່​ບໍ່​ມີ​ໝາກຜົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນທີ່ 120,000 ຕະ​ລາງ​ກິ​ໂລ​ແມັດຂອງ​ເຂດ​ຊອກ​ຄົ້ນ.

ສູນການ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ວ່າ “​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃດໆທີ່​ໃຊ້ວິທະຍາສາດ​ສຸດ​ຍອດ ທີ່​ມີ​ຢູ່ນັ້ນ ​ເທັກ​ໂ​ຈ​ໂລ​ຈີໃໝ່​ສຸດ ພ້ອມ​ດ້ວຍໂຕ ຢ່າງ ​ແລະ​ອຸບ​ປະກອນ​ອັນ​ຊຳ​ນິຊຳນານ​ຂອງ​ນັກວິຊາການສູງ​ສຸດ ​ທີ່​ດີ​ເລີດໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແຕ່​ໂຊກບໍ່​ດີ ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ເຮືອບິນ” ອີງ​ຕາມການ​ຊອກ ຄົ້ນ​ຫາໃຕ້​ທະ​ເລ​ຖ້ຽວ​ບິນ MH370 ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.”

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບສວນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຂອງ​ເຮືອບິນ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ທີ່​ຄົ້ນ​ຫາ​ໄປ​ສູ່​ທາງ​ພາ​ກ​ເໜືອທີ່ອາດ​ເປັນ​ເຂດ​ໃໝ່ຢູ່​ໃນ​ການ​ວິ​ເຄາະ ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມານີ້ ວ່າ​ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບບ່ອນ​ເຮືອບິນ​ຕົກ. ​ແຕ່​ວ່າ​ລັດ ຖະບານ​ອອສ​ເຕຣເລຍ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດຕໍ່ແນ​ວຄິດ​ດັ່ງກ່າວ.

ປີ​ແລ້ວ​ນີ້ ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ມາ​ເລ​ເຊຍ ​ແລະ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ແຕ່ລະປະ​ເທດ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທຶນ​ໃນ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາໄດ້​ຕົກລົງ​ວ່າ ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ ​ເວລາ​ໃດທີ່​ການຄົ້​ນຫາ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເສັດ​ສິ້ນລົງ ຍົກ​ເວັ້ນວ່າ ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ໃໝ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ທີ່​ຊີ້ແນ​ະບ່ອນ​ເຮືອບິນ​ຕົກ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ. ນັບແຕ່ວ່າ ​ເທັກ​ໂນໂລ​ຈີ​ປັດຈຸບັນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບອກ​ໃຫ້​ບັນດາ​ນັກ​ສຶບສວນ​ສະ​ເພາະເຈະ​ຈົງວ່າ​ເຮືອບິນ​ຢູ່​ໃສນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ທີ່​ສຸດ ​ເປັນ​ການ​ຄົ້ນ​ຊອກຄົ້ນ​ຫາ​ທີ່ສັບສົນ​ໃນ​ປະ ຫວັດສາດ​ການບິນ ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG