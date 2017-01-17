ການຊອກຄົ້ນຫາ ຖ້ຽວບິນ MH370 ໃຕ້ທະເລ ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍປາດສະຈາກ ຮ່ອງຮອຍ ຂອງເຮືອບິນ

ເກືອບສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ການຊອກຄົ້ນຫາສາຍການບິນມາເລເຊຍຖ້ຽວບິນ 370 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຢ່າງບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະຍັງມີຄວາມຂັດຂ້ອງໃຈຢູ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກລູກເຮືອ ເສັດສິ້ນການຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ໃຕ້ທະເລເລິກເປັນບໍລິເວນ ກວ້າງຂອງມະຫາສະມຸດອິນເດຍໂດຍບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງເຮືອບິນເລີຍ.
ສູນກາງປະສານງານຮ່ວມຂອງອົງການຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍທີ່ໄດ້້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນການຕາມລ່າຊອກຄົ້ນຫາເຮືອບິນ Boeing 777 ໃນມູນຄ່າ 160 ລ້ານໂດລາ ຢູ່ໃນນ່ານນໍ້າທີ່ໂດດດ່ຽວທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊອກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫລັງຈາກພວກລູກເຮືອໄດ້ເສັດສິ້ນ ການກວດຄົ້ນທີ່ບໍ່ມີໝາກຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ 120,000 ຕະລາງກິໂລແມັດຂອງເຂດຊອກຄົ້ນ.
ສູນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ເຖິງແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆທີ່ໃຊ້ວິທະຍາສາດສຸດຍອດ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ເທັກໂຈໂລຈີໃໝ່ສຸດ ພ້ອມດ້ວຍໂຕ ຢ່າງ ແລະອຸບປະກອນອັນຊຳນິຊຳນານຂອງນັກວິຊາການສູງສຸດ ທີ່ດີເລີດໃນຂະແໜງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ ການຊອກຄົ້ນຫາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະພົບເຫັນເຮືອບິນ” ອີງຕາມການຊອກ ຄົ້ນຫາໃຕ້ທະເລຖ້ຽວບິນ MH370 ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນກ່ຽວກັບການຫາຍສາບສູນຂອງເຮືອບິນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພວກລູກເຮືອທີ່ຄົ້ນຫາໄປສູ່ທາງພາກເໜືອທີ່ອາດເປັນເຂດໃໝ່ຢູ່ໃນການວິເຄາະ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບບ່ອນເຮືອບິນຕົກ. ແຕ່ວ່າລັດ ຖະບານອອສເຕຣເລຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ.
ປີແລ້ວນີ້ ອອສເຕຣເລຍ ມາເລເຊຍ ແລະຈີນ ຊຶ່ງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຶນໃນຊອກຄົ້ນຫາໄດ້ຕົກລົງວ່າ ການຄົ້ນຫາຈະຖືກຍົກເລີກ ເວລາໃດທີ່ການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເສັດສິ້ນລົງ ຍົກເວັ້ນວ່າ ມີຫລັກຖານໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ຊີ້ແນະບ່ອນເຮືອບິນຕົກໂດຍສະເພາະ. ນັບແຕ່ວ່າ ເທັກໂນໂລຈີປັດຈຸບັນບໍ່ມີຄວາມສາມາດບອກໃຫ້ບັນດານັກສຶບສວນສະເພາະເຈະຈົງວ່າເຮືອບິນຢູ່ໃສນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດ ເປັນການຄົ້ນຊອກຄົ້ນຫາທີ່ສັບສົນໃນປະ ຫວັດສາດການບິນ ໄດ້ເສັດສິ້ນໄປແລ້ວ
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