ສິດເສລີພາບ ໃນເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຕົກຕ່ຳລົງ ອີງຕາມລາຍງານ ປະຈຳປີ

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່
ປະເຊີນໜ້າ ກັບບັນຫາທ້າທ້າຍ ໃນດ້ານສິດທິມະນຸດຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍທີ່ບັນດານັກ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ຂອງລັດ
ຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃດໆນັ້ນ.
ໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ກວມເອົາ 159
ປະເທດນັ້ນ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ເຕືອນເຖິງ “ການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ
ຂອງສິດທິພົນລະເມືອງ” ໃນທົ່ວຂົງເຂດເອເຊຍ ແລະປາຊີຟິກ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ ໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະແດງອອກ ຊຶ່ງ
ຄວາມຄິດເຫັນ ຢ່າງສັນຕິນັ້ນ ເປັນຄວາມຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາ.
ທ່ານນາງ Champa Patel ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ຮັບຜິດ
ຊອບກ່ຽວກັບຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາ
ລັດຖະບານ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງ “ກີດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້
ມີການສະແດງອອກ ໃນການຄັດຄ້ານ.”
ທ່ານນາງ Patel ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນທົ່ວ ມາເລເຊຍ ໄທ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະ
ລາວ ປະຊາຊົນໄດ້ຖືກ ຂົ່ມຂູ່ ຈັບກຸມ ແລະ ປະຫັດປະຫານ ຢ່າງບໍ່ລົດລະ ຍ້ອນ
ການຊົມໃຊ້ສິດເສລີພາບ ໃນການສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການ
ໂຮມຊຸມນຸມ ຢ່າງສັນຕິ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການແບ່ງແຍກດ້ານການເມືອງໃນທົ່ວໂລກ ຍັງໄດ້ເປັນ
ຂີດໝາຍ ຂອງການຫັນໄປໂຈມຕີພວກອົບພະຍົບ ແລະພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໂດຍ
ລັດຖະບານທັງຫຼາຍ.
ທ່ານ Sam Zafiri ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງຄະນະກຳມາທິການຕຸລາການສາກົນ ຫຼື ICJ ທີ່
ສະໜັບສະໜູນ ບົດລາຍງານຂອງອົງການນິລະໂທດກຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ມີ “ການຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ໃນການເຄົາລົບນັບຖື ສິດທິ
ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ໃນພາກສ່ວນສິດທິຂອງສັງຄົມພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິດ້ານ
ການເມືອງ.”
ທ່ານ Zafiri ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ແນວໂນ້ມຂອງໂລກ ທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປໃນທິດທາງ “ລັດທິພະເດັດການ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວ” ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍລັດຖະບານ. ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕື່ມອີກເຖິງ ການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງຂອງອິດທິພົນສະຫະລັດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະນຶ່ງທົດສະຫວັດຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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