ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ພາກັນສະຫຼອງ ໃນທຸກໆປີ ໃນວັນຈັນທີ 3 ຂອງເດືອນມັງກອນ
ຊາວອາເມຣິກັນ ແມ່ນພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຸນງາມຄວາມດີ ຊຶ່ງເປັນມໍລະດົກຕົກ ທອດຂອງ ທ່ານ Martin Luther King Jr., ຜູ້ນຳສິດທິພົນລະເມືອງຄົນສຳຄັນຂອງ
ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນປີ 1968 ນັ້ນ.
ໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ມີການເດີນສວນສະໜາມ ກິດຈະກຳຕ່າງໆນາໆ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາຄົມຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນກຽດ ໃຫ້ແກ່ຄຸນພໍ່ຂອງສາ
ສະໜາ ຄຣິສ ນິກາຍ Baptist ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ຂະແໜງສັນຕິພາບໃນປີ
1964 ຍ້ອນການສົ່ງເສີມ ຊຸກຍູ້ການປະທ້ວງແບບບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງເພິ່ນ.
ພັນລະຍາໝ້າຍຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ Coretta Scoot King ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍໄດ້ຂຽນບົດຄວາມ ກ່ຽວກັບວັນພັກສະເຫຼີມສະຫຼອງມູນມໍລະດົກ ຂອງຊາຍຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳມາຊຶ່ງຄວາມຫວັງ
ແລະຮຳບາດແຜຂອງຊາວອາເມຣິກັນ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄຸນຄ່າ ທີ່ທ່ານໄດ້ສັ່ງສອນ
ຜ່ານການເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນ ຄວາມຈິງ ຄວາມຍຸຕິມຳ ກຽດສັກສີ ມະນຸດສຳພັນ ແລະການໃຫ້ບໍລິການ.
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