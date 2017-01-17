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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ພາກັນ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ ວັນ Martin Luther King ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ທ່ານ

ຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນາໆຊາດ Florida ໂບກສະບັດມື ໃນການສວນສະໜາມ ເພື່ອເປັນກຽດ ໃຫ້ Dr. Martin Luther King Jr. ໃນເມືອງ Liberty, ນະຄອນ Miami,16 ມັງກອນ 2017.

ຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນາໆຊາດ Florida ໂບກສະບັດມື ໃນການສວນສະໜາມ ເພື່ອເປັນກຽດ ໃຫ້ Dr. Martin Luther King Jr. ໃນເມືອງ Liberty, ນະຄອນ Miami,16 ມັງກອນ 2017.

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ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ພາກັນ​ສະຫຼອງ ​ໃນ​ທຸກໆ​ປີ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນທີ 3 ຂອງ​ເດືອນ​ມັງກອນ
ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແມ່ນ​ພາກັນ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງຄຸນງາມຄວາມດີ​ ຊຶ່ງ​ເປັນມໍລະດົກຕົກ ທອດຂອງ​ ທ່ານ Martin Luther King Jr., ຜູ້ນຳສິດທິ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຄົນສຳຄັນ​ຂອງ​
ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ອາ​ຟຣິກາ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ​ໃນ​ປີ 1968 ນັ້ນ.

ຝູງຊົນທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ພາກັນ ເດີນສວນສະໜາມ ເພື່ອຖືເປັນກຽດໃຫ້ແດ່ ທ່ານ Martin Luther King Jr. ໃນນະຄອນ Washington, D.C., 14 ມັງກອນ, 2017.

ຝູງຊົນທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ພາກັນ ເດີນສວນສະໜາມ ເພື່ອຖືເປັນກຽດໃຫ້ແດ່ ທ່ານ Martin Luther King Jr. ໃນນະຄອນ Washington, D.C., 14 ມັງກອນ, 2017.

​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ມີການ​ເດີນ​ສວນສະໜາມ ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ​ນາໆ ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ ໂຄງການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ປະຊາ​ຄົມ​ຕ່າງໆ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ເປັນກຽດ ​ໃຫ້​ແກ່​ຄຸນ​ພໍ່​ຂອງສາ
ສະໜາ ຄຣິສ ນິກາຍ Baptist ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ Nobel ຂະ​ແໜງ​ສັນຕິພາບໃນ​ປີ
1964 ຍ້ອນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ຊຸກຍູ້ການ​ປະ​ທ້ວງ​ແບບ​ບໍ່ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແຮງ ຂອງ​ເພິ່ນ.

ພັນ​ລະ​ຍາ​ໝ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ ທ່ານ​ນາງ Coretta Scoot King ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຂຽນ​ບົດ​ຄວາມ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ພັກ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ມູນມໍລະດົກ ຂອງ​ຊາຍ​ຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ ​
ແລະ​ຮຳບາດ​ແຜ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ. ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງຄຸນຄ່າ​ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສັ່ງສອນ
ຜ່ານ​ການ​ເປັນ​ແບບຢ່າງ​ທີ່​ດີ ດ້ວຍ​ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຄວາມ​ຈິງ ຄວາມ​ຍຸຕິ​ມຳ ​ກຽດ​ສັກ​ສີ ມະນຸດ​ສຳ​ພັນ ແລະການ​ໃຫ້​ບໍລິການ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ທ່ານ King III ພົບປະແບບ 'ສ້າງສັນ' ກັບທ່ານ Trump

Martin Luther King Jr.'s Son on 'Constructive' Meeting with Trump
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