ການແກ້ໄຂກົດໝາຍ ອາຊະຍາກຳ ທາງ ຄອມພິວເຕີ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງໃນ ໄທ

ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ສື່ມວນຊົນ ໄທ ກ່າວວ່າ ຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ໄທ ໃນຖານະຜູ້ນຳຂອງ ພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບ ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ໄດ້ປະສົບກັບການເສື່ອມຖອຍດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງອາຊະຍາກຳທາງພິວເຕີທີ່ຖືກແກ້ໄຂໃໝ່.
ການແກ້ໄຂກົດໝາຍອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີປີ 2007 ໄດ້ຖືກຮອງຮັບຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະພານິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍທະຫານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄທ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເສດຖະ ກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອີງ ໃສ່ເທັກໂນໂລຈີຄອມພິວເຕີ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ຈາກ ການຖືກລ່ວງລະເມີດໃນສັງຄົມ ແລະ ຂ່າວທາງອິນເຕີແນັດ.
ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂນີ້ ຍັງກຳນົດການປັບໃໝຢ່າງໜັກ ແລະ ການຕັດສິນຈຳຄຸກດົນເຖິງ 5 ປີ, ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ການໝິ່ນປະໝາດ ແລະ ການສໍ້ໂກງທາງອອນລາຍ.
ຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກເລືອກສອງຄົນ ກໍຍັງຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ “ຄວບຄຸມເນື້ອຫາຂໍ້ ຄວາມທາງອອນລາຍ," ໂດຍຜູ້ທີ່ສະໜອງເນື້ອຫາຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ເກັບກຳສະຖິຕິເປັນ ເວລາ 2 ປີ.
ແຕ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ ແລະ ມີການໂຈມຕີເວັບໄຊຂອງລັດຖະ ບານ.
ການປະທ້ວງປະກອບມີການໂຄສະນາລົງລາຍເຊັນເກືອບ 400,000 ຄົນ ເພື່ອກົດດັນລັດ ຖະບານໃຫ້ ຖອຍຈາກການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວ. ລາຍງານຫຼາຍສະບັບໄດ້ກ່າວວ່າ ເວັບໄຊ ຂອງລັດຖະບານ ໄທ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃນວັນ ອັງຄານມື້ນີ້.
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