ພວກນັກລົບ ກຸ່ມ al-Shabab ເຂົ້າຍຶດເອົາ ຄ້າຍທະຫານ ໂຊມາເລຍ

ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ al-Shabab ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາຄ້າຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງກຳລັງທະຫານເຄນຢາ ແລະໂຊມາເລຍ ຢູໃນເມືອງ Kulbiyow ຊຶ່ງຕັ້ງຫ່າງຈາກ ຊາຍແດນເຄນຢາ 18 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງພວກຊາວບ້ານຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາໂຊມາເລຍ.
ອາດມີພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ al-Shabab ຫລາຍສິບຄົນແລະທະຫານເສຍຊີວິດ ແຕ່ຈຳ ນວນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດສອບເທື່ອ.
ຊາວບ້ານສອງຄົນກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ໄດ້ໂຈມຕີເມືອງດັ່ງກ່າວ ແລະຍຶດເອົາຄ້າຍທະຫານ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້.
ການໂຈມຕີໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນ ເວລາລົດບັນທຸກຄັນນຶ່ງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນຄ້າຍ ຕິດຕາມມາດ້ວຍ ການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດ ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍກຳລັງພາກພື້ນດິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານໂຊມາເລຍຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເຮືອບິນນ້ອຍສັງເກດການທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ເຫັນພວກນັກລົບກຸ່ມ al-Shabab ເຄື່ອນກຳລັງເຂົ້າມາ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງທະຫານ “ໄດ້ຍິງລູກປືນຄົກ” ເຂົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງເຂົາເຈົ້າ ແລະຕໍ່ມາພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຂັບລົດ “ບັນທຸກລະເບີດສອງຄັນແລ່ນເຂົ້າມາໃນຄ້າຍ.”
ກຳລັງທະຫານຈຳນວນນ້ອຍໆຂອງໂຊມາເລຍແລະເຄນຢາ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕ້ານຢັນການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນຕື່ມ ແລະສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ຊາວບ້ານກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບກັນໄດ້ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 90 ນາທີ ໃນຂະນະທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງມີກຳລັງຫລາຍກວ່າທະຫານໂຊມາເລຍແລະເຄນຢາ.
ພວກຊາວບ້ານກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ Al-Shabab ເວລານີ້ ໄດ້ຄວບຄຸມຄ້າຍທະຫານທັງໝົດ ແລະຈູດລົດທະຫານ.
ເວັບໄຊຂອງກຸ່ມ al-Shabab ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພາກັນ “ເຂົ້າຍຶດເອົາ” ຄ້າຍທະຫານດັ່ງກ່າວ.
ພວກຊາວບ້ານກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ເລີ້ມບຸກໂຈມຕີ ຈາກເມືອງ Badhadhe ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ.
ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນເທື່ອໃນເວລານີ້.
Kulbiyow ເປັນເມືອງນຶ່ງຂອງໂຊມາເລຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ Lower Jubba ໃກ້ກັບຊາຍແດນເຄນຢາ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ