ຜູ້ຊ່ອຍ ກ່າວວ່າ ປ. ໂອບາມາ ຮຽກຮ້ອງ ທ່ານ Trump ໃຫ້ກົດດັນຈີນ ເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຜູ້ທີ່ຈະມາຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງຈາກອຳນາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈີນສະໜັບສະໜຸນຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງໃນການຢາກມີອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້.
ໃນການພົບປະແບບສ່ວນຕົວ ໃກ້ໆການອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານໂອບາມາ
ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະແກ້ໄຂການຂົ່ມຂູ່ຈາກອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ ທ່ານ Donald Trump ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ ຫາກໍໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນຍຸດທະສາດຂອງການເພີ້ມຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ທັງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຈີນ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ Jon Wolfsthal ໄດ້ບອກກັບ VOA ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້. ທ່ານ
Wolfsthal ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ມາຈົນມາຮອດຊ່ວງຫຼັງໆຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ
ໃນຖານະເປັນ ຜູ້ຊ່ອຍພິເສດ ແລະເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃນສະ ພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ
ຊາດ ໃນການຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວ ເຄລຍ.
“ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ຈີນຮູ້ເຖິງການສືບຕໍ່ປົກປ້ອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນ
ທີ່ບ່ອນທຳລາຍ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ແລະວ່າ ພວກເຮົາ
ຍ່ອມຈະເອົາບາດກ້າວເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ໂດຍ ທີ່ຈະເປັນການບ່ອນທຳລາຍ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຈີນ ກໍຄື ຍຸດທະສາດ ທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ໃຫ້ດອກອອກຜົນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້ຂອງທ່ານ Wolfsthal ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ພົວພັນກັບ ອົງການກອງທຶນສັນຕິພາບສາກົນ Carnegie.
ອີງຕາມທ່ານ Wolfsthal ຄະນະຂອງທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ສະເໜີ 2 ທາງເລືອກ ໃຫ້ທ່ານ Trump ໃນການຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຄືນຶ່ງ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການ
ຢຸດໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍການພົວພັນ
ໂດຍກົງ ແລະເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ຜ່ານທາງຈີນ.
VOA ໄດ້ຖາມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ເຖິງຜົນສະຫຼຸບເຖິງທ່າທີຂອງລັດຖະບານ
ຊຸດໃໝ່ ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆເທື່ອ.
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