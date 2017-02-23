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ເອເຊຍ

ຜູ້ຊ່ອຍ ກ່າວວ່າ ປ. ໂອບາມາ ຮຽກຮ້ອງ ທ່ານ Trump ໃຫ້ກົດດັນຈີນ ເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ

ປ. Barack Obama, ຂວາ, ຕ້ອນຮັບກັບທ່ານ Donald Trump ໃນພິທີສາບານຕົວ ດ້ານໜ້າຂອງລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 20 ມັງກອນ, 2017.

ປ. Barack Obama, ຂວາ, ຕ້ອນຮັບກັບທ່ານ Donald Trump ໃນພິທີສາບານຕົວ ດ້ານໜ້າຂອງລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 20 ມັງກອນ, 2017.

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ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ຄຳແນະນຳຜູ້​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ແທນ​ທ່ານກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້ໃຫ້​ຈີນ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອຄວາມ​ມັກ​ໃຫຍ່​ໄຝ່ສູງ​ໃນ​ການ​ຢາກ​ມີອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງລັດຖະບານ​ທ່ານບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ທີ່ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້.

​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ແບບ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ໃກ້ໆ​ການ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ
​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ທີ່​ຈະແກ້​ໄຂ​ການຂົ່ມຂູ່​ຈາກອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໃຫ້​ເປັນ​ບູລິມະ​ສິດ​ຕົ້ນຕໍ ​ແລະຊຸກ​ຍູ້ໃຫ້ ທ່ານ Donald Trump ຊຶ່ງ​ໃນ​ຕອນ​ນັ້ນ ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ເປັນປະທານາທິບໍດີ​ທີ່ຖືກເລືອກ​ໃໝ່ ​ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໃນຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ເພີ້ມຄວາມ​ກົດ​ດັນ ​ຕໍ່​ທັງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ຈີນ ທີ່​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ
​ຂອງ​ທ່ານ Jon Wolfsthal ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້. ​ທ່ານ
Wolfsthal ​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ມາ​ຈົນມາ​ຮອດ​ຊ່ວງ​ຫຼັງໆຂອງ​ລັດຖະບານທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ
​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ ຜູ້​ຊ່ອຍ​ພິ​ເສດ ​ແລະ​ເປັນ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃນ​ສະ ພາຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​
ຊາດ ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາວຸດ ​ແລະ​ຫ້າມແຜ່​ຜາຍ​ອາວຸດ​ນິວ ​ເຄລຍ.

ພາບຂອງການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ Pukguksong-2, 13 ກຸມພາ, 2017.

ພາບຂອງການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ Pukguksong-2, 13 ກຸມພາ, 2017.

“​ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຈີນຮູ້​ເຖິງ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ປົກ​ປ້ອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແມ່ນ​ການ​ເລີ່​ມຕົ້ນ
​ທີ່​ບ່ອນ​ທຳລາຍ ຜົນ​ປະໂຫ​ຍດດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງຂອງ​ສະຫະລັດ​ ແລະ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ
​ຍ່ອມ​ຈະ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ການບ່ອນ​ທຳລາຍ ຕໍ່ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຈີນ ກໍ​ຄື ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​
ໃຫ້​ດອກອອກ​ຜົນ,” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້ຂອງທ່ານ Wolfsthal ​ຊຶ່ງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ໄດ້ພົວພັນ​ກັບ ອົງການກອງ​ທຶນ​ສັນຕິພາບ​ສາກົນ Carnegie.

ອີງ​ຕາມທ່ານ Wolfsthal ຄະນະ​ຂອງທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ 2 ທາງ​ເລືອກ ​ໃຫ້​ທ່ານ Trump ​ໃນ​ການຮັບ​ມືກັບ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຄື​ນຶ່ງ ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງໃນ​ການ​
ຢຸດໂຄງການອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ແລະລູກ​ສອນ​ໄຟຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໂດຍການພົວພັນ
ໂດ​ຍກົງ ​ແລະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຜ່ານ​ທາງ​ຈີນ.

VOA ​ໄດ້​ຖາມ​ສະພາຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເຖິງຜົນ​ສະຫຼຸບເຖິງ​ທ່າ​ທີ​ຂອງລັດຖະບານ​
ຊຸດໃໝ່ ​ກ່ຽວ​ກັບເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ໃດໆ​ເທື່ອ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພະນັກງານ ຢ່າງຜ່ານ ລໍ້ສົ່ງຖ່ານຫີນ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ທ່າ Dandong ໃນຊາຍແດນຈີນ ທີ່ເມືອງ Dandong, ທັນວາ 7, 2010.

ພະນັກງານ ຢ່າງຜ່ານ ລໍ້ສົ່ງຖ່ານຫີນ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ທ່າ Dandong ໃນຊາຍແດນຈີນ ທີ່ເມືອງ Dandong, ທັນວາ 7, 2010.

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