ອົງການກາແດງ ຄາດວ່າ ການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນ ອອກຈາກ Aleppo ຈະແລ້ວ ໃນວັນພະຫັດນີ້

ການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນແລະພວກຕໍ່ຕ້ານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ອອກຈາກນະຄອນ Aleppo
ປະເທດຊິເຣຍ ຄາດວ່າ ຈະສຳເລັດລົງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິງານເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງ
ສຳຄັນຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເທດດັ່ງກ່າວ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອົງການສະພາກາແດງນາໆຊາດ ຫຼື ICRC ໄດ້ເປັນຜູ້ຄອຍໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຄັ້ງນີ້ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ຂະບວນລຳລຽງທີ່ຈະມີລົດເມ ຫຼາຍສິບຄັນ ທີ່ຈະນຳ
ຜູ້ຄົນອອກໄປຈາກ ກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ Aleppo ຕະຫຼອດທັງວັນ.
ອົງການ ICRC ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ປ່ວຍຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ຮັກສາພະຍາບານໃນໂຮງໝໍ ໃນກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ Aleppo ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ພ້ອມກັບພວກອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ ຢ່າງຮີບດ້ວຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ມາຈາກແຫຼ່ງຂ່າວໃດ ກະວ່າປະມານ 25 ຫາ 35 ພັນ ຄົນ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນ Aleppo ໄປແລ້ວ. ມີອີກ ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນໜີອອກຈາກ ບ້ານ Foua
ແລະບ້ານ Kefraya ໃນແຂວງ Idlib ທີ່ປິດລ້ອມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ ລັດຖະບານຢືນຢັດວ່າ ຈະຕ້ອງຮວມເຂົ້າຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຍົກຍ້າຍທີ່ວ່ານີ້ນຳ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງລະບຸວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຂະບວນລົດຊ່ອຍເຫຼືອ ທີ່ເມືອງ Urem al-Kubra ໃກ້ໆນະຄອນ Aleppo ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາ ກາດນີ້ ແມ່ນເຮັດໄປດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼືວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ຄະນະສືບສວນພົບເຫັນວ່າ ມີແຕ່ເຮືອບິນທີ່ເປັນຂອງຊິເຣຍ ຣັດເຊຍ ຫຼືບໍ່ກໍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳພາກຳລັງປະສົມ ຈະສາມາດທຳການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແລະກອງກຳລັງຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້.
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