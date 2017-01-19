ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ຂອງ ແກມເບຍ ຈະສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ເຊເນການ

ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ຂອງແກມເບຍ ທ່ານ Adama Barrow ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຖານທູດ ຂອງແກມເບຍ ປະຈຳປະເທດ ເຊເນການ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ
Yahya Jammeh ຜູ້ນຳທີ່ຄອງອຳນາດ ມາເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະ ສະຫລະອຳນາດ.
ທ່ານ Barrow ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງ Twitter ຫຼັງຈາກທ່ຽງຄືນໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານ Jammeh “ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຢ່າງ ເປັນທາງການແລ້ວ.”
ທ່ານ Barrow ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ໃນທີ່ສຸດ ຍຸກໃໝ່ ຂອງແກມເບຍ ກໍໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ.”
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ແມ່ນກຳນົດຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Banjul ຂອງແກມເບຍ.
ທ່ານ Barrow ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ເມື່ອ
ວັນທີ 1 ທັນວາ ປີກາຍນີ້. ທ່ານ Jammeh ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງ ເຄີຍໄດ້ປະຕິ ຍານວ່າ ຈະ ປົກຄອງແກມເບຍ ຈົນຮອດ “ພັນລ້ານປີ” ນັ້ນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຍອມຮັບເອົາຜົນ
ການເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈ ໂດຍອ້າງເຖິງຂໍ້ຫາວ່າ ມີການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ຜິດ ປົກກະຕິ.
ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງແກມເບຍ ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ກຳລັງພະຍາ ຍາມ ທີ່ຈະຊ່ອຍແກ້ໄຂ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະເທດມໍຣິເຕເນຍ ທ່ານ Ould Abdel Aziz ໄດ້ໂອ້ລົມ ກັບ
ທ່ານ Jammeh ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ໄປຍັງ ປະເທດເຊເນການ ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບ ທ່ານ Barrow. ທ່ານ Aziz ໄດ້ບອກ ບັນດາ ນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ “ໄປໃນແງ່ທີ່ຮ້າຍໜ້ອຍລົງ” ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງ
ການແກ້ໄຂ ໃນທາງສັນຕິ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຈລະຈາ ກັບທັງສອງທ່ານແລ້ວ.
ກຳລັງທະຫານ ຈາກປະຊາຄົມເສດຖະກິດບັນດາລັດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ECOWAS ແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ເຊເນການ ແລະ ແກມເບຍ.
ປະເທດໄລບີເຣຍ ເປັນປະທານ ຂອງອົງການ ECOWAS ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຂ່າວ ຂອງໄລບີເຣຍ ທ່ານ Eugene Nagbe ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ວ່າ ກຳລັງທະຫານ ແມ່ນເປັນວິທີແກ້ໄຂສຸດທ້າຍ ສະເໝີ ແຕ່ວ່າ ທາງເລືອກອື່ນໆທັງໝົດ ແມ່ນຈະນຳເອົາມາໃຊ້ກ່ອນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ