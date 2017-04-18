ການປະເຊີນໜ້າກັບພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງອາເຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາເປັນເວ
ລາຫລາຍອາທິດແລ້ວນັ້ນ ມີທ່າທີວ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາອັນໃກ້ໆນີ້ ເພາະວ່າ
ການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ມີການອະພິປາຍ ບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ນັບມື້ນັບ
ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກປະຊາຊົນນັ້ນ ໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປຈາກວັນອັງຄານມື້ນີ້
ແລະລໍຖ້າການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດຂອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ການເລື່ອນເວລາໃນການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ເປັນການພິກແພງອີກອັນນຶ່ງໃນ
ບັນຫາການເມືອງຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມສັບສົນ.
ພັກພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕ ຫລື DA ທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຫລັກນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ທີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ເມສາມື້ນີ້
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການທີ່ປະທານາທິບໍດີ Jacob Zuma ໄລ່ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການເງິນ ຄົນນັບຖືກັນຫລາຍນັ້ນ ແລະກໍຊັບຊ້ອນຄະນະລັດຖະບານຂອງຕົນ
ໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນໍາ. ຄວາມປັ່ນປ່ວນ
ທາງການເມືອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການ ໃຫ້ຄະແນນດ້ານສິນເຊື່ອ ຕັດຄະແນນຄວາມເຊື່ອ
ຖື ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວລົງ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດນັ້ນ.
ຫາກແຕ່ວ່າ ພາຍຫລັງທີ່ພັກ DA ໄດ້ຍື່ນມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈແລ້ວ, ພັກຂະບວນການ
ສາມັກຄີປະຊາທິປະໄຕຫລື United Democratic Movement ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍ
ຄ້ານທີ່ນ້ອຍກວ່າ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງໂດຍການປ່ອນບັດແບບ
ປິດລັບ ໃນອັນທີ່ເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກພັກລັດຖະສະພາແຫ່ງຊາດ
ອາຟຣິກາ ຫລື ANC ຂອງທ່ານ Zuma ໂຈມຕີຜູ້ນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການ
ລົງຄະແນນສຽງແບບປິດລັບນີ້ ຕ້ອງ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສານລັດຖະທຳມະນູນພິຈາລະນາ
ຕັດສິນກ່ອນ.
ແຕ່ວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄໍາສະເໜີຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ບໍ່ສາມາດ
ປ່ຽນແປງໄດ້ລະຫວ່າງສອງທາງເລືອກ ຄືຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງວ່ອງໄວ
ແຕ່ເປັນການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປີດເຜີຍ ຊຶ່ງສຽງສ່ວນໃຫຍ່ໃນພັກ ຊຶ່ງພັກ ANC ທີ່
ສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພານັ້ນ ມີທ່າທີວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ທ່ານ Zuma ຫລື
ອີກທາງນຶ່ງ ກໍແມ່ນຈະລໍຖ້າໃຫ້ມີໂອກາດລົງຄະແນນສຽງແບບປິດລັບທີ່ວ່າ ໃນທີ່ຈິງແລ້ວ
ອາດຈະພາໃຫ້ສໍາເລັດຜົນໄດ້.
ພັກ DA ແມ່ນໄດ້ເລືອກເອົາວິທີທີສອງ ແລະກໍໄດ້ຖອນຄໍາສະເໜີຂອງຕົນ. ໂຄສົກປະ
ຈໍາສະພາ, ທ່ານ Moloto Mothapo ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ບັດນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາສະເໜີຕົ້ນ
ຕໍກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນ
ໃຈ ໃນຂະນະທີ່ສານກໍາລັງທໍາການຕັດສິນຢູ່.
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