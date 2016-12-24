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ອັຟການິສຖານ ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ການທຳລາຍ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ແຂວງນັນກາຮາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານ ໃນລະຫວ່າງ ການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ເມືອງ Pachir Agam ໃນແຂວງ Nangarhar. (23 ທັນວາ 2016)​

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານ ໃນລະຫວ່າງ ການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ເມືອງ Pachir Agam ໃນແຂວງ Nangarhar. (23 ທັນວາ 2016)​

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ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສືບສວນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຍຶດຄອງ​ເປັນ​ເວລາເກືອບ 45 ມື້ຢູ່ທີ່ເມືອງ Pachir Agam ​ໃນ​ແຂວງ Nangarhar ນັ້ນ ພວກ​ນັກລົບ​ ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມໄດ້​ທຳລາຍ​ເຮືອນຊານ 200 ກວ່າ​ຫຼັງ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນເອົາ​ໄຟ​ຈູດ.

ອີງ​ຕາມ​ກຳມາ​ທິການຄົ້ນຫາ​ຄວາມ​ຈິງຂອງ​ລັດຖະບານ​ແລ້ວ ມີ​ຫລາຍ​ກວ່າ 4 ພັນ​ຄອບ ຄົວ ​ໄດ້​ພາກັນ​ຫລົບໜີ​ ​ໃນ​ໄລຍະ​ນັ້ນ.

ໂຄສົກ​ຂອງແຂວງ Nangarhar ທ່ານ Attaullah Khogyani ກ່າວ​ຕໍ່​ສຽງ​ອາ​ເມຣິກາ​ວ່າ ການ​ສືບສວນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິສລາມ​ ຍັງໄດ້​ລັກຂະ​ໂມ​ຍ​ເອົາ​ອຸບປະກອນ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ຢາປົວພະຍາດໄປຈາກ​ສຸກສາລາ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ຢູ່​ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Khogyani ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນນັ້ນ ກຳລັງປະກອບອາວຸດກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມໄດ້​ທຳລາຍ​ເຮືອນ​ຊານ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ 230 ຫລັງ ວັດ​ອິສລາມ 2 ​ແຫ່ງ ​ໂຮງໝໍ​ທີ່ ​ມີ 10 ຫ້ອງ​ນອນ​ຫລັງ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ໂຮງຮຽນ 3 ຫຼັງ. ທ່ນ Khogyani ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ດິນ​ປູກຝັງ​ ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 200 ​ເອ​ເຄີ້​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ແລະ​ງົວ​ຄວາຍ​ປະມານ 5,000 ​ໂຕຖືກ​ຂ້າ​ຖິ້ມ.”

ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ​ເວົ້າວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຍັງ​ໄດ້​ລັກຂະໂມ​ຍ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຮວມທັງ​ເຄື່ອງນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ Jaan Mohammad ​ເວົ້າວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເຫລືອ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ໄດ້​ຮື້​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ນອນ​ຈາກ​ຕຽງ ຖ້ວມຍຊາມ ​ແລະ​ງົວ​ຄວາຍຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ.”

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິສລາມ​ ​ໄດ້ໂຈມ​ຕີ​ເມືອງ Pachir Agam ​ເມື່ອເກືອບ 2 ​ເດືອນ​ກ່ອນ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຫລາຍ​ກວ່າ 70 ຄົນ​ໄປ​ພ້ອມ. ປະຊາຊົນ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ຍັງ​ກັກ​ໂຕ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ 63 ຄົນໄວ້.

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