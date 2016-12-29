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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານນາງ Reynolds ເສຍຊີວິດ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ການຈາກໄປຂອງລູກສາວ

Debbie Reynolds Obit
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ທ່ານນາງ Debbie Reynolds

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ນັກສະ​ແດງອາເມຣິກັນ​ ທ່ານ​ນາງ Debbie Reynolds ​ໄດ້​ເສຍຊີວິດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ຍ້ອນ​ໂຣກລົມ​ສະລະ​ບາດ ພຽງ​ແຕ່​ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງທີ່​ເປັນ​ນັກ
ສະ​ແດງ Carrie Fisher ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ​.

ທ່ານ​ນາງ Debbie Reynolds ​ໄວ 84 ປີ ​ໄດ້​ເປັນ​ລົມ​ສາລະ​ບາດ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍຜູ້ກ່ຽວ ​ໃນເມືອງ Beverly Hills, ລັດ California. ນັກສະ​ແດງ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕຳນານ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັກສາ​ພະຍາບານ​ໃນ​ເວລາ​ສັ້ນໆຈົນ​ເຖິງເວລາ​ລົດ​ພະຍາບານ ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ມາ​ຍັງ​ບ້ານ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານນາງ.

ທ່ານນາງ Debbie Reynolds ຮ້ອງເພງໃຫ້ແກ່ ພວກທະຫານບົກ ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ 8 ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 23 ພຶດສະພາ, 1955.

ທ່ານນາງ Debbie Reynolds ຮ້ອງເພງໃຫ້ແກ່ ພວກທະຫານບົກ ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ 8 ໃນໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 23 ພຶດສະພາ, 1955.


ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Reynolds ທ່ານ Todd Fisher ​ໄດ້ຢືນຢັນ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໃນ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆວ່າ “ທ່ານ​ນາງ​ຕ້ອງການ​ຈະ​ໄປ​ຢູ່​ກັບ ນາງ Carrie” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ Fisher.

“ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້ໄປ​ຢູ່​ກັບ ນາງ Carrie​ ແລ້ວ ​ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ເສົ້າ​
ສະ​ລົດ​ໃຈ​ແລະ​ເສຍ​ໃຈ​ໃນ​ເລື້ອງ​ນີ້,” ທ່ານ ​ໄດ້ກ່າວຈາກ​ໂຮງພະຍາບານ Cedars-Sinai Medical Center ​ໃນ​ນະຄອນ Los Angeles ບ່ອນທີ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ລົດ​ສຸກ​ເສີນ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ນ້ອງ​ສາວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ໜັກ​ໜາ​ສາ​ຫັດ​ ແລະ​ເສົ້າ​ໂສກ​ເສຍ​ໃຈ ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ ສຳ​ຫຼັບ ທ່ານ​ນາງ Reynolds.

ນັກຮ້ອງ Eddie Fisher ແລະຄູ່ໝັ້ນ ທ່ານນາງ Debbie Reynolds, ມອງຕາກັນທີ່ສະໜາມບິນ Idlewild, 19 ເມສາ, 1955, ໃນນະຄອນ New York ທີ່ເດີນທາງມາຈາກອັງກິດ.

ນັກຮ້ອງ Eddie Fisher ແລະຄູ່ໝັ້ນ ທ່ານນາງ Debbie Reynolds, ມອງຕາກັນທີ່ສະໜາມບິນ Idlewild, 19 ເມສາ, 1955, ໃນນະຄອນ New York ທີ່ເດີນທາງມາຈາກອັງກິດ.



ທ່ານ​ນາງ Reynolds ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຮ່ວມ​ກັບ​ນັກສະ​ແດງ​ຝ່າຍ​ຊາຍ ທ່ານ Gene Kelly ​ໃນ​ປີ 1952 ​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ classic “Singin” in the Rain ​ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ເຂົ້າ​ຊີງ​ລາງ​ວັນ Oscar ​ໃນ​ບົດບາດ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ລະຄອນ​ດົນຕີ​ເລື້ອງ “The Unsinkable Molly Brown.” ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ເຂົ້າ​ຊີງ​ລາງວັນ Tony Award ​ໃນ​ປີ 1973 ​ໃນ​ຜົນງານ​ການສະ​ແດງ ​ໃນ​ລະຄອນ​ເວທີ​ດົນຕີ​ເລື້ອງ “Irene.”

ນັກສະແດງ Carrie Fisher ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ Debbie Reynolds ກັບນັກສະແດງລາງວັນ Guild life achievement award ໃນພິທີມອບລາງວັນ ຄັ້ງທີ 21st ທີ່ Shrine Auditorium, Los Angeles. 25 ມັງກອນ, 2015.

ນັກສະແດງ Carrie Fisher ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ Debbie Reynolds ກັບນັກສະແດງລາງວັນ Guild life achievement award ໃນພິທີມອບລາງວັນ ຄັ້ງທີ 21st ທີ່ Shrine Auditorium, Los Angeles. 25 ມັງກອນ, 2015.



ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ກິ​ຕິ​ມະ​ສັກ Oscar ​ໃນ​ປີ 2015 ​ແລະ​ລາງວັນ Jean Hersholt Humanitarian Award ​ແຕ່​ວ່າ​ທ່ານ​ນາງ​ບໍ່​ສະບາຍ​ຈົນບໍ່​ສາມາດ​ທີ່ຈະເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິທີ​ໄດ້. ຫຼານ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ສິນລະປິນ Billie Lourd ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ເອົາລາງວັນ​ຕາງໜ້າ
​ທ່ານ​ນາງ. ທ່ານ​ນາງ Reynolds ​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ອົງການ​ກຸສົນ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ ອົງການ​ໂຣກປະສາດ ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ເປັນ​ຜູ້​ລິ​ເລີ້ມ ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ Thalians.

ທ່ານ​ນາງ Reynolds ​ເກີດ​ທີ່​ເມືອງ El Paso ລັດ Texas, Mary Frances ​“Debbie” Reynolds ​ໄດ້​ແຕ່ງງານ 3 ຄັ້ງ. ທ່ານ​ນາງ​ມີ​ລູກ 2 ຄົນ ກັບ​ມື້​ລາງນັກ​ຮ້ອງ ທ່ານ Eddie
Fisher ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ທ່ານ​ນາງ ​ແລ້ວ​ໄປ​ແຕ່ງງານ​ກັບ ນັກສະ​ແດງ Elizabeth Taylor.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Legendary Actress Debbie Reynolds Dies at 84

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