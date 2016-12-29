ທ່ານນາງ Reynolds ເສຍຊີວິດ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ການຈາກໄປຂອງລູກສາວ

ນັກສະແດງອາເມຣິກັນ ທ່ານນາງ Debbie Reynolds ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍ້ອນໂຣກລົມສະລະບາດ ພຽງແຕ່ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກລູກສາວຂອງທ່ານນາງທີ່ເປັນນັກ
ສະແດງ Carrie Fisher ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.
ທ່ານນາງ Debbie Reynolds ໄວ 84 ປີ ໄດ້ເປັນລົມສາລະບາດໃນຕອນບ່າຍມື້ວັນພຸດວານນີ້ທີ່ບ້ານຂອງລູກຊາຍຜູ້ກ່ຽວ ໃນເມືອງ Beverly Hills, ລັດ California. ນັກສະແດງຜູ້ຊຶ່ງເປັນຕຳນານ ໄດ້ເຂົ້າຮັກສາພະຍາບານໃນເວລາສັ້ນໆຈົນເຖິງເວລາລົດພະຍາບານ ໄດ້ຖືກເອີ້ນມາຍັງບ້ານລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງ.
ລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງ Reynolds ທ່ານ Todd Fisher ໄດ້ຢືນຢັນການຕາຍຂອງທ່ານນາງໃນແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆວ່າ “ທ່ານນາງຕ້ອງການຈະໄປຢູ່ກັບ ນາງ Carrie” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Fisher.
“ປະຈຸບັນນີ້ ທ່ານນາງໄດ້ໄປຢູ່ກັບ ນາງ Carrie ແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນເສົ້າ
ສະລົດໃຈແລະເສຍໃຈໃນເລື້ອງນີ້,” ທ່ານ ໄດ້ກ່າວຈາກໂຮງພະຍາບານ Cedars-Sinai Medical Center ໃນນະຄອນ Los Angeles ບ່ອນທີ່ແມ່ຂອງລາວ ໄດ້ຖືກນຳໄປສົ່ງໂດຍລົດສຸກເສີນນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈາກໄປຂອງນ້ອງສາວ ແມ່ນເປັນເລື້ອງໜັກໜາສາຫັດ ແລະເສົ້າໂສກເສຍໃຈ ເປັນທີ່ສຸດ ສຳຫຼັບ ທ່ານນາງ Reynolds.
ທ່ານນາງ Reynolds ໄດ້ສະແດງຮ່ວມກັບນັກສະແດງຝ່າຍຊາຍ ທ່ານ Gene Kelly ໃນປີ 1952 ໃນຮູບເງົາ classic “Singin” in the Rain ແລະໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊີງລາງວັນ Oscar ໃນບົດບາດທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຮັບໃນລະຄອນດົນຕີເລື້ອງ “The Unsinkable Molly Brown.” ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊີງລາງວັນ Tony Award ໃນປີ 1973 ໃນຜົນງານການສະແດງ ໃນລະຄອນເວທີດົນຕີເລື້ອງ “Irene.”
ທ່ານນາງໄດ້ຮັບລາງວັນກິຕິມະສັກ Oscar ໃນປີ 2015 ແລະລາງວັນ Jean Hersholt Humanitarian Award ແຕ່ວ່າທ່ານນາງບໍ່ສະບາຍຈົນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄດ້. ຫຼານສາວຂອງທ່ານນາງ ສິນລະປິນ Billie Lourd ໄດ້ເຂົ້າຮັບເອົາລາງວັນຕາງໜ້າ
ທ່ານນາງ. ທ່ານນາງ Reynolds ໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນການເອົາໃຈໃສ່ໃນອົງການກຸສົນຕ່າງໆ ຊຶ່ງຮວມທັງ ອົງການໂຣກປະສາດ ທີ່ທ່ານນາງເປັນຜູ້ລິເລີ້ມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Thalians.
ທ່ານນາງ Reynolds ເກີດທີ່ເມືອງ El Paso ລັດ Texas, Mary Frances “Debbie” Reynolds ໄດ້ແຕ່ງງານ 3 ຄັ້ງ. ທ່ານນາງມີລູກ 2 ຄົນ ກັບມື້ລາງນັກຮ້ອງ ທ່ານ Eddie
Fisher ຜູ້ຊຶ່ງຢ່າຮ້າງທ່ານນາງ ແລ້ວໄປແຕ່ງງານກັບ ນັກສະແດງ Elizabeth Taylor.
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